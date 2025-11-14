Kundnära roll med försäljningsinriktning till kund i Eskilstuna
Adecco Sweden AB / Säljarjobb / Eskilstuna
2025-11-14
Är du en person som älskar försäljning, att bygga relationer och samtidigt har ett stort hjärta för att hjälpa människor? Vi söker nu en engagerad medarbetare till vår kund som vill göra skillnad - någon som inte bara matchar människor med rätt lösningar, utan också gör hela upplevelsen positiv och minnesvärd!
Vad kommer du att göra?
I den här rollen får du en nyckelposition där du arbetar med att skapa goda kundrelationer och säkerställa att rätt person får rätt erbjudande. Du driver processen från första kontakt till avslutad affär, med fokus på att minimera administration och maximera kundnöjdhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Matcha behov med rätt lösning.
• Bygga relationer och skapa nätverk. Du blir vår kunds ansikte utåt och den som bygger långsiktiga relationer med både kunder och externa partners.
• Bidra till trivsel och engagemang. Du är en viktig del i att skapa en positiv upplevelse för alla som kommer i kontakt med verksamheten.
Vad söker vi hos dig?
• Du har en säljande personlighet och tycker om att prata med människor och erbjuda lösningar.
• Du är en stjärna på att kommunicera, nätverka och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer.
• Du är en problemlösare - proaktiv, effektiv och lösningsorienterad. Att arbeta målinriktat är något du drivs av.
• Du brinner för service och ser till att både kunder och intressenter känner sig sedda och hörda.
• Du är flexibel och öppen för att arbeta varierande tider utifrån verksamhetens behov.
• Erfarenhet av försäljning eller kundkontakt är meriterande, men rätt attityd och engagemang är det viktigaste!
• B-körkort krävs för att kunna ta dig till olika platser inom uppdraget.
Vad erbjuder vi?
• En rolig och dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Fantastiska kollegor med hög laganda och passion för sitt arbete.
• Möjlighet att utvecklas inom försäljning och kundrelationer.
• Förmåner som gör att du känner dig uppskattad, både professionellt och privat.
Om du tycker att rollen låter som din grej och vill vara med och skapa värde för människor - då är det dig vi vill träffa!
Uppdraget är till en början på 6 månader med chans till förlängning. Start sker omgående efter överenskommelse.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Svensson via Maja.Svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Nationell Rekryterare
Maja Svensson Jobbnummer
9604524