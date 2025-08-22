Kundnära Produktionsberedare till industriföretaget GMV
2025-08-22
Vill du kombinera teknik, kundrelationer och affärsutveckling - och samtidigt vara med och påverka företagets utveckling på riktigt?
Vi söker nu en kundansvarig produktionsberedare som vill ta en central roll i vår verksamhet. Det här är en möjlighet för dig som brinner för att arbeta nära kunderna, har god förståelse för produktion och tycker om att driva förbättringar hela vägen från idé till verklighet.
Rekryteringen är i samarbete melan GMV och Jefferson Wells, men du blir direkt anställd hos GMV.
Som kundansvarig produktionsberedare är du en del av ledningsgruppen och arbetar både strategiskt, taktiskt och operativt. Du ansvarar för att utveckla våra kundrelationer, ta in nya affärer och säkerställa att våra produkter och processer håller högsta kvalitet. Rollen innebär ett tätt samarbete med både kunder och kollegor inom produktion, teknik och administration. Du kommer att hantera hela kedjan - från första kundkontakt, via teknisk support och offertarbete, till färdig leverans och efterkalkyl.
Tre nyckelområden i rollen är:
* Ansvar för teknisk beredning, framtagning av offerter samt ordermottagning av inkommande kundförfrågningar och projekt, inklusive viss hantering av enklare inköp.
* Kundservice & teknisk support för både nya och befintliga kunder
* Arbeta för förbättring av affären utifrån ett kund/företagsperspektiv
I din vardag möter du kunder både via telefon, digitala kanaler och på plats vid kundbesök. Du tar fram kalkyler och offerter som är både konkurrenskraftiga och lönsamma samt hanterar order. Du följer upp projekten genom efterkalkyler och driver förbättringsåtgärder för att öka täckningsgrad och täckningsbidrag. En viktig del är att arbeta proaktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter och säkerställa att våra kunder alltid får bästa möjliga service och tekniska lösningar.
Placering är i Arboga och du rapporterar direkt till VD. Du är en viktig del av den dagliga verksamheten vilket medför en hög närvaro på plats.
Din erfarenhet
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet från produktionsberedning inom tillverkningsindustrin, samt tidigare ha arbetat med kundsupport i en teknisk kontext.
För att lyckas i rollen är erfarenhet inom dessa fyra områden särskilt betydelsefull:
* Produktionsteknisk erfarenhet av beredning från tillverkningsindustrin,
* Mycket god data-, system- och administrationsvana
* Affärsintresse, kundkontakt och offertarbete
* Erfarenhet av att läsa och tolka ritningar
Meriterande:
* Erfarenhet av affärssystemet Monitor G5 och CAD
* Gedigen erfarenhet av förbättrings- och utvecklingsarbete inom tillverkande industri, med fokus på både administration och produktion
Vi söker en person som är proaktiv, noggrann, lösningsorienterad och trivs med att både arbeta självständigt och som en del av ett team. Du gillar att utvecklas och är nyfiken på att lära dig/bidra även utanför ditt eget ansvarsområde då det är ett litet företag med platt organisationsstruktur.
Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka företagets utveckling på riktigt. Du kommer till en arbetsplats med korta beslutsvägar, stort engagemang och en kultur där idéer snabbt kan omsättas i praktiken. Vi värdesätter initiativ, långsiktighet och ett genuint kundfokus.
Mer om GMV i Arboga
GMV startade sin verksamhet 1961 i Arboga och genom vår yrkeskunskap och kompetens verkar vi som komplett legoleverantör av plåtbearbetade produkter till tillverkningsindustrin. Vi fokuserar på leveranssäkerhet och rätt kvalitet och tillsammans med våra kunder bidrar vi aktivt i produktutvecklingen för den bästa tekniska och ekonomiska lösningen.
GMV, som idag omsätter cirka 60 MSEK och är cirka 30 medarbetare, har utvecklats till en betydande leverantör och vi jobbar både med internationellt kända bolag och mindre företag. Våra kunder återfinns inom flertalet branscher, så som gruvor, kraft och el, entreprenadmaskiner, maskin, bygg, fordon, skog och jordbruk.
Vi är sedan december 2023 en del av Pars Plåtgruppen AB och koncernen i sin helhet omsätter cirka 500 MSEK och har cirka 240 medarbetare. www.pars.sePubliceringsdatum2025-08-22Kontaktperson för detta jobb
för mer information kontakta gärna Headhunter Thomas Andersson på Jefferson Wells på telefon 070-276 9953.
Vill du vara med och bygga något långsiktigt? Välkommen att bli en del av vår resa! Ersättning
