Kundmottagning & Butik (med möjlighet att lära sig mobilreparationer)
2026-04-28
Sommarjobb 2026 - Kundmottagning & Butik (med möjlighet att lära sig mobilreparationer)
Vi söker personal till vår butik vid Fridhemsplan i Stockholm inför sommaren 2026 med fokus på kundservice i butik. Du behöver kunna starta din anställning senast i juni, och för rätt person finns det goda möjligheter att fortsätta även efter sommaren.
Din roll hos oss
Hos oss kommer din huvudsakliga uppgift vara att ta emot kunder i butik, hjälpa dem med deras ärenden samt svara på telefonsamtal och mail. Du blir en viktig del av kundupplevelsen och är ofta den första kontakten kunden har med oss.
När det är lugnare i butiken finns det även möjlighet att utvecklas vidare genom att lära dig mobilreparationer och få inblick i den tekniska delen av verksamheten.
Vi är ett ungt team med en snittålder på cirka 26 år, och många av oss har arbetat här länge. Tempot kan variera - ibland är det lugnt och ibland är det fullt upp - vilket gör jobbet både varierande och utvecklande.
Detta erbjuder vi
Fasta arbetstider med minimal OB-tid
Bra grundlön, friskvårdsbidrag samt möjlighet till bonus
Trevliga kollegor och uppskattande kunder
Ett varierande arbete med fokus på kundkontakt
Möjlighet att utvecklas tekniskt och lära sig mobilreparationer
Möjlighet till certifiering (bl.a. via Apple) vid fortsatt anställning
Kollektivavtal och schyssta villkor
Vem vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att arbeta med människor. Du trivs i en roll där du får ta mycket kundkontakt och hantera flera saker samtidigt.
Tidigare erfarenhet av mobilreparationer är meriterande men inget krav - vi värdesätter din inställning och vilja att lära dig mer.
Du behöver kunna kommunicera tydligt i både tal och skrift på svenska och engelska.
Startdatum
Så snart som möjligt, dock senast juni 2026.Publiceringsdatum2026-04-28Så ansöker du
Skicka ditt CV till jobb@phonehero.se
så snart som möjligt. Vi kontaktar de kandidater vi går vidare med inom en vecka.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Maila din ansökan till oss
E-post: jobb@phonehero.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phonehero AB
(org.nr 556839-9231), https://phonehero.se/jobba-hos-oss
Sankt Eriksgatan 28 (visa karta
)
112 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9879348