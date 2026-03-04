Kundmottagare till verkstad i Stockholm

Mattssons Auto Center AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-03-04


Vi söker en Kundmottagare till vår bilverkstad Mattssons Auto Center på Kungsholmen. Som kundmottagare är du ansiktet utåt för vår verkstad och du arbetar med att ge våra kunder en god service och upplevelse. Du är ansvarig för att ta emot kunder, registrera inlämnade fordon, ge information om reparationer och service, och slutföra fakturering. Du arbetar också med att hålla verkstaden ren och snygg.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder och registrera inlämnade fordon
Ge information om reparationer och service
Slutföra fakturering och betalningsprocesser
Bidra till att hålla verkstaden ren och representativ

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Ett noggrant och strukturerat arbetssätt.
Ett serviceinriktat och kundfokuserat bemötande.
Goda IT-kunskaper för arbete i våra system.
Erfarenhet av bilbranschen är meriterande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@mattssonsbilservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mattssons Auto Center AB (org.nr 559015-7045), https://mattssonsbilservice.se/
Kronobergsgatan 14 (visa karta)
112 33  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9778107

