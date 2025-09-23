Kundmottagare till södra Stockholm
2025-09-23
Brinner du för kundservice och att vara ansiktet utåt, då har vi jobbet för dig! Vi söker ambitiösa, serviceminded och trevliga personer till rollen som kundmottagare.
Vi söker dig som är glad, utåtriktad och driven och vill jobba som kundmottagare hos ett framgångsrikt företag inom fordonsbranschen i södra Stockholm.
Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som kundmottagare kommer vara att jobba med service och kundbemötande hos ett välkänt företag i Stockholm. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att boka in kunder på verkstadsbesök via telefon, ta emot och lämna ut bilar samt ta betalt. Ditt arbete sker i verkstadens datorsystem samt via telefon och mail. Stort fokus ligger på service och kundnöjdhet.
Din profil Vi söker dig som jobbat med ett servicekrävande yrke tidigare. Du har en mycket god känsla för service och du har inställningen att alltid se lösningar. Vi tror att du är en person som brinner för att jobba med människor och service. Du som söker har lätt för att ta kontakt med nya människor och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Ansökan och tillträde Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag. Du får en trygg anställning hos Starfinder och en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig till en framgångsrik karriär.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Amanda Svenberg, 076 009 77 46. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan och CV tas endast emot via denna annons.
