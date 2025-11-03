Kundmottagare till Norrlands Bil Tunga Fordon
Vi söker nu en kundmottagare till vår serviceanläggning på Storheden i Luleå!
Det här är ett vikariat på 6 månader med god möjlighet till förlängning.
För att trivas hos oss krävs inte många års erfarenhet eller formell utbildning - vi värdesätter driv, engagemang och en genuin vilja att skapa nöjda kunder. Däremot tror vi att viss kunskap och intresse av fordon och gärna lastbilar är en stor fördel för att lyckas i rollen. Hos oss präglas arbetsdagen av arbetsglädje och laganda, och vi är stolta över att representera Scania.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team med servicechef, reservdelspersonal, mekaniker, kundmottagare/verkmästare, administratör och säljare. Tillsammans ansvarar ni för den dagliga driften och för att skapa en kundupplevelse i toppklass. Vi erbjuder tryggheten i att arbeta i ett stabilt företag med kollektivavtal, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetskultur där vi bryr oss om både kund och kollega.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Som kundmottagare är du ansiktet utåt mot våra kunder och en viktig länk i hela serviceupplevelsen. Du tar emot kunder - både på plats, via telefon och mejl - och ser till att de känner sig sedda och välinformerade under hela verkstadsbesöket.
Du planerar den dagliga verksamheten, koordinerar arbetet i verkstaden och fördelar uppdrag till våra skickliga mekaniker som servar och reparerar lastbilar, bussar, släpfordon och påbyggnationer.
Kort sagt - du har en central roll i att se till att våra kunder får en smidig, professionell och positiv upplevelse varje gång de besöker oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av serviceyrken, gärna med dagliga kundkontakter, och som brinner för att ge kunder en upplevelse utöver det vanliga.Du känner igen dig i att:
- Du sätter alltid kunden i fokus och trivs i mötet med människor.
- Du är nyfiken på fordon och teknik, och lär dig snabbt nya system.
- Du gillar ordning och reda - och har förmåga att prioritera även när tempot är högt.
B-körkort är ett krav.
Start: enligt överenskommelse
Varmt välkommen in med din ansökan, senast den 23/11. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
Norrlands Bil koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på sju norrländska orter. Från Skellefteå som sydligaste ort till Kiruna i norr. Koncernen består av fyra bolag; personbilar, tunga fordon, service samt mobilitet/finans. I vår värdegrund trycker vi på kunden i fokus, laganda, ärlighet och personligt engagemang. Vi ser dessa ledord som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi uppnår de mål som finns för vår verksamhet. Vårt mål är att kunderna skall vara utomordentligt nöjda efter ett besök hos oss. Läs mer om oss här: www.norrlandsbil.se
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
