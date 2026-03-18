Kundmottagare till MittSverige Vatten & Avfalls återvinningscentral!
Vi söker serviceinriktade kundmottagare till MittSverige Vatten & Avfalls återvinningscentral i Sundsvall. Har du studier eller ett annat jobb på minst 50% och vill jobba varannan helg så är det här en perfekt för dig.
Vill du bli en vardagshjälte? På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla, och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus. Våra värdeord - Mod, Öppenhet och Helhetssyn - ska alltid genomsyra verksamheten.
Affärsområde Avfall och Återvinning ansvarar för all hantering av hushållsavfall i Sundsvalls kommun. Vi är för närvarande tre anställda som arbetar med avfallshanteringen och sju anställda som arbetar med återvinningscentralerna. Vårt uppdrag är att se till att den monopoltjänst som åligger kommunen att utföra hanteras på ett resurseffektivt sätt för största möjliga samhällsnytta. Utöver återvinningscentralerna upphandlas det mesta av det faktiska utförandet av vårt uppdrag.
Som kundmottagare på vår återvinningscentral är du tillsammans med dina kollegor med och verkställer arbetsuppgifterna på ett produktivt och effektivt sätt utifrån gällande målsättning och styrande dokument.
På ett trevligt och tillmötesgående sätt hjälper och informerar du kunder som besöker återvinningscentralen. I arbetsuppgifterna ingår även anläggningsskötsel som t.ex. sopkärlshantering, materialhantering, ta emot och sortera det miljöfarliga avfallet, rapportering för avhämtning av material, hålla rent och snyggt på hela området m.m.
Arbetet sker utomhus i alla väder. Du blir schemalagd varannan helg kl 9-15. Utöver det är du flexibel och kan hoppa in extra med kort varsel. Start månadsskiftet april/maj, uppdraget sträcker sig till sista oktober.
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
För att vara aktuell för denna tjänst är det ett krav att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Studierna måste fortsätta under höstterminen och ska kunna intygas.
Vi söker dig som har lägst gymnasieutbildning och erfarenhet av arbete inom service eller maskin- och anläggning. Erfarenhet av arbete på återvinningscentral är meriterande, likaså hjullastarkort och ADR.
Det är ett krav att du kan jobba varannan helg hela perioden.
Du är en person som brinner för service och har en god samarbetsförmåga. Du har ett naturligt eget driv och är självgående. Som kundmottagare är du en lagspelare som delar vårt engagemang och aktivt bidrar till att nå företagets mål. Vi ser också att du är prestigelös och har ett strukturerat arbetssätt. Vi ser gärna att du har ett intresse för miljöfrågor och vill värna om miljön.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund. Vi jobbar med löpande urval och platserna tillsätts så snart vi hittar rätt kandidater. Så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Anna Lee sundsvall.gavle@studentconsulting.com Jobbnummer
9806002