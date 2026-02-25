Kundmottagare till Mekonomen Bilverkstad Härnösand
2026-02-25
Vi söker en kundmottagare med teknisk kompetens och god administrativ förmåga till vår serviceanläggning i Härnösand. Du kommer att vara vårt ansikte ut mot våra kunder och att fungera som länk till vår egen servicepersonal på anläggningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att planera och fördela verkstadens arbete samt se till att kontakten med kunder och leverantörer sker på ett fullgott sätt. Tillsammans med din kollega ser du till att serviceteknikerna får det stöd och ledning som krävs för att kunna utföra service- och reparationsarbeten.
I rollen ingår även verkstadsadministration, fakturering, hantering reklamationer mot leverantörer. Du tar även emot kunder via telefon och i verkstad.
För att lyckas och trivas i rollen
Har du:
Relevant bakgrund och förmodligen några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Körkort B
God administrativ förmåga
Tidigare erfarenhet inom fordonsinriktad verksamhet och goda fordonstekniska kunskaper är mycket meriterande.
Är du:
En person som gillar utmaningar och stimuleras av ett varierat arbete med högt tempo
Serviceinriktad och ordningsam
Stresstålig och flexibel
Strukturerad och noggrann med förmåga att prioritera bland dina uppgifter
En positiv person som har lätt för att samarbeta Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: simon.fahlberg@mekonomenbilverkstad.se
Detta är ett heltidsjobb.
Industrigatan 2
871 53 HÄRNÖSAND
För detta jobb krävs körkort.
