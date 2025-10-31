Kundmottagare till Leica Geosystems i Göteborg
2025-10-31
Vill du arbeta i en varierande och serviceinriktad roll där teknik, kundkontakt och administration möts? Som kundmottagare hos Leica Geosystems blir du en viktig del av ett globalt företag med starkt varumärke och innovativa produkter. Här får du kombinera din känsla för service och ditt tekniska intresse i en roll där du möter kunder, hanterar mätinstrument och bidrar till en smidig serviceprocess - allt i en miljö präglad av kvalitet, samarbete och engagemang. Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som pågår fram till slutet av januari 2026 Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Leica Geosystems. Det kan finnas möjlighet till förlängning av uppdraget.
Om företaget
Med över 200 års historia är Leica Geosystems en del av Hexagon, en pålitlig leverantör av premiumsensorer, mjukvara och tjänster. Leica Geosystems levererar mervärde varje dag till yrkesexperter som arbetar med mätning, byggnation, infrastruktur, gruvdrift, kartläggning och andra sektorer som är beroende av geospatiala data, och utvecklar branschledande och innovativa lösningar för att stärka vår autonoma framtid. Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24 800 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på cirka 5,4 miljarder EUR.
Läs mer på hexagon.com och besök leica-geosystems.se för mer information.
Arbetsuppgifter
I rollen som kundmottagare ansvarar du för att ta emot och administrera serviceärenden gällande kunders mätinstrument. Du är kundens första kontakt vid ankomst - tar emot utrustningen, registrerar ärendet i affärssystemet, fyller i serviceunderlag och ser till att instrumentet packas och skickas vidare till rätt serviceverkstad. Du hanterar även hyresinstrument som kunder lånar under tiden deras egen utrustning är på service, samt deltar i försäljning av tillbehör och ansvarar för det lokala lagret.
Utöver arbetet med mätinstrument har du en viktig roll i att ge alla besökare ett professionellt och välkomnande bemötande. Du vägleder dem till rätt person eller avdelning och ser till att de får den information de behöver om företagets tjänster. Rollen innefattar också att ta emot och registrera post, paket och leveranser till kontoret, samt att bidra till att receptionen och gemensamma utrymmen hålls i ordning och ger ett representativt intryck.
• Ta emot kunder och ge service
• Administrera och uppdatera information i affärssystem
• Ta emot och registrera post, paket och leveranser
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom service och kundkontakt, gärna inom tekniskt område
• Goda kunskaper i Officepaket 365 och Excel
• Tekniskt intresse och god teknisk förståelse
• B-körkort
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
För att trivas i rollen är du en hjälpsam och serviceinriktad person som tycker om att möta människor och skapa en positiv upplevelse för kunden. Du behöver inte ha alla svar på direkten, men du har en vilja att hjälpa till och ta reda på det som behövs. Du har ett tekniskt intresse och en nyfikenhet som gör att du snabbt sätter dig in i nya situationer och produkter. Rollen passar dig som är flexibel, trivs i en vardag där dagarna kan se olika ut och där du ofta har flera saker på gång samtidigt. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har ett lugnt och professionellt sätt även när tempot är högt eller när oväntade situationer uppstår.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
