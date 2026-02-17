Kundmottagare till handel och grossist inom byggplåt & ventilation - Bromma
2026-02-17
Vi söker nu en kundmottagare till Bevego Byggplåt & Ventilation AB i Bromma. Som kundmottagare är du filialens ansikte utåt och den första som möter kunderna. Du kommer att ta emot kunder som besöker butiken, registrera och plocka kundorder samt hantera returer. Rollen innebär även att assistera kunder per telefon vid behov, stötta lagerverksamheten och bidra till att filialen alltid är organiserad och välskött. Du samarbetar nära med kollegor för att säkerställa en professionell och smidig kundupplevelse.
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med mycket goda möjligheter till en tillsvidarenanställning vid vikariatets slut. Start omgående.
Vem är du?
Du trivs i mötet med människor och har ett genuint intresse för service. Du är flexibel, social och har lätt för att samarbeta med andra. Strukturerat arbetssätt och förmåga att hantera högt tempo är något du värdesätter och du tar gärna egna initiativ för att få arbetet att flyta på smidigt.
Krav:
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av butik eller försäljning, gärna inom byggrelaterad verksamhet
• God servicekänsla och starkt kundfokus
• Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant
• Trivs i ett högt arbetstempo
Arbetet kräver att du har en väldigt god kommunikationsförmåga där du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal såväl som skrift - fler språk är meriterande.
Om verksamheten
Du får möjlighet att arbeta i ett stabilt och väletablerat bolag med stark marknadsposition. Företaget är certifierat som Top Employer Sweden & Europe flera år i rad och erbjuder en arbetsmiljö som präglas av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Bevego har cirka 440 medarbetare och finns representerat från Luleå i norr till Malmö i söder. Bolaget är en del av Saint-Gobain Distribution Nordic AB.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
