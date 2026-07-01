Kundmottagare till Göta ingenjörregemente (Ing 2)
Försvarsmakten / Inköpar- och marknadsjobb / Eksjö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Eksjö
2026-07-01
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Kundmottagare till Göta ingenjörregemente
Som Kundmottagare utgör du en viktig del i en myndighet som är under tillväxt. Genom att stödja framförallt tekniska chefer i organisationen med diverse underhållsbehov blir du spindeln i nätet hos en arbetsgivare som uppmuntrar till ansvar, utveckling och utmaning i arbetet. Låter det intressant, läs vidare!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kundmottagare får du arbeta med varierande arbetsuppgifter, exempelvis:
Du kommer tillsammans med flera tekniska kundmottagare administrera Försvarsmaktens interna kunders underhållsbehov till beställningar inom och utanför Försvarsmakten såväl nationellt som internationellt.
Du är delaktig i arbetet med planering, beredning och återrapportering av underhållsproduktion mot Försvarsmaktens verkstäder och besiktningsenhet samt mot civila leverantörer.
Du stödjer kunder med felsökning och enklare avhjälpande underhåll främst avseende fordonsteknik.
Du bedömer underhållsåtgärder utifrån din tekniska kompetens.
Du stödjer vid frågor och utredningar avseende teknisk tjänst.
Du tar emot och lämnar ut materiel till kund, samt företräder dem gentemot olika underhållsleverantörer.
Du bokar underhållsarbeten vid verkstäder och besiktningsenheter samt planering av transporter till och från dessa.
Du stödjer med transporter till verkstäder.
Du kommer vara ett praktiskt stöd av kundmottagningens övriga verksamhetsområden såsom garnisonens bilpoolsverksamhet och drift av våra spol- och vårdanläggningar.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Gymnasieexamen med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
Arbetserfarenhet från kundmottagning inom fordonsrelaterad verksamhet, alternativt inom fordonsteknik
B-körkort
God förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift
Goda kunskaper i MS Officepaketet
Meriterande
Körkort C, CE och förarbevis hjullastare
Erfarenhet av Försvarsmakten
Kunskaper i/erfarenhet av systemen SAP/PRIO/LIFTDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen krävs det att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi ser att du har förmåga att skapa goda kontakter och att du är serviceinriktad. Vi söker dig som visar på ett gott omdöme och har enkelt för att ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Vi erbjuder dig:
Hos Försvarsmakten får du ett arbete som kombinerar samhällsnytta med goda anställningsvillkor. Du erbjuds bland annat:
Fysisk träning på arbetstid – tre timmar per vecka samt årliga tester av fysisk prestationsförmåga.
Möjlighet till kompetensutveckling för att stödja din professionella utveckling.
Flexibel arbetstid.
28–35 semesterdagar per år beroende på ålder.
Lönetillägg vid föräldraledighet och vård av barn.
Möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
För information om befattningen kontakta:
Joakim Assarsson, Chef Teknisk kundmottagning.
070-815 70 67, mailto:joakim.assarsson@mil.se
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Fanny Jansson
070-924 81 08, mailto:fanny.x.jansson@mil.se
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Fackliga företrädare nås via växel: 010-82 180 00
OF: Peter Djerf
OFR/S Försvarsförbundet: Carola Blomdahl
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Ulrika Söderberg
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-07. Din ansökan ska innehålla CV tillsammans med en motivering där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten samt på vilket sätt din kompetens och erfarenhet motsvarar angivna krav och kvalifikationer för tjänsten. Läs gärna mer om hur det är att arbeta i Försvarsmakten på vår hemsida; Jobba civilt i Försvarsmakten.
Intervjuer planeras att genomföras vecka 34.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
575 91 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9987145