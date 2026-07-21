Kundmottagare till Euromaster i Varberg
AB Effektiv Väst / Inköpar- och marknadsjobb / Varberg Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Varberg
2026-07-21
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Trivs du med kundkontakt, service och administration? Bli kundmottagare hos Euromaster i Varberg, en nyckelroll i ett starkt team på Verkstaden hos Europas ledande däckkedja med över 90 års erfarenhet i branschen.
Om kundföretaget
Euromaster är Europas ledande kedja för däck- och fordonsservice. Med djup kunskap, stort engagemang och ett heltäckande produkt-, tjänst och serviceerbjudande tar Euromaster ett helhetsgrepp. Hos Euromaster hittar du marknadens bredaste sortiment av däck, fälg och tillbehör.
Dessutom erbjuder Euromaster ett heltäckande tjänsteerbjudande som till exempel rådgivning, uppföljningssystem, internationell jourservice samt en egen regummeringsfabrik. Lägg därtill 90 års erfarenhet inom branschen samt att Euromaster alltid finns nära dig då företaget är representerat på över 140 orter i Sverige.
Lär gärna mer på Euromaster.com
Vad erbjuder rollen?
I rollen som kundmottagare hos Euromaster i Varberg är du den första personen kunderna möter när de anländer till verkstaden. Det är en central roll med fokus på service, struktur och ett professionellt bemötande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Att ta emot kunder i receptionen och ge ett professionellt bemötande
Svara på inkommande samtal och mejl
Lägga beställningar och genomföra försäljning
Administrativa uppgifter kopplade till kundbesök och verkstadsarbete
Vara ett stöd till kollegorna i verkstaden vid enklare arbetsmoment
Utöver detta är du med och bidrar till en god arbetsmiljö, sprider god energi och arbetsglädje i teamet.
Du kommer bli anställda av Effektiv och arbeta som konsult på Euromaster. Uppdraget startar med en obligatorisk utbildning från 17/9 till 25/9 (7 halvdagar kl. 08.00-12.00) och pågår fram till slutet av november/ början av december på heltid. Du kommer arbeta vardagar, måndag – fredag kl. 08-17.00.
Vem är du?
För att vara den vi söker tror vi att du är en serviceinriktad, strukturerad och positiv person som trivs i mötet med andra människor. Du har en hjälpsam inställning, lätt för att samarbeta och trivs i en dynamisk miljö. Samtidigt har du en god förmåga att organisera ditt arbete och kommunicera tydligt med din omgivning.
Vidare ser vi att du:
• Kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska, ihop med att ha kunskaper i engelska
• Har god system- och datorvana
• Kompletta gymnasiebetyg
Det upplevs meriterande om du har erfarenhet av kundservice, administration eller kundbemötande sedan tidigare.
Är detta din perfekta match?
Letar du efter en roll där du får kombinera service, administration och daglig kundkontakt, i en bransch med tempo, variation och laganda? Då kan det här vara en möjlighet för dig.
Som kundmottagare på Euromaster blir du en viktig del av ett erfaret och engagerat team, där din insats verkligen gör skillnad för både kunder och kollegor. Du får arbeta hos en marknadsledande aktör med stark lokal närvaro och över 90 års erfarenhet i ryggen.
Så ta chansen till ett omväxlande uppdrag där du får utvecklas i din yrkesroll, vara delaktig i det dagliga flödet och bidra till en positiv kundupplevelse.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande men semestertider kan göra att processen drar ut lite på tiden. Sista ansökningsdatum är 23 augusti 2026. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8056335-2109294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10008093