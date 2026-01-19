Kundmottagare till Euromaster i Varberg
Euromaster är Europas ledande kedja för däck- och fordonsservice. Med djup kunskap, stort engagemang och ett heltäckande produkt-, tjänst och serviceerbjudande tar Euromaster ett helhetsgrepp. Hos Euromaster hittar du marknadens bredaste sortiment av däck, fälg och tillbehör.
Dessutom erbjuder Euromaster ett heltäckande tjänsteerbjudande som till exempel rådgivning, uppföljningssystem, internationell jourservice samt en egen regummeringsfabrik. Lägg därtill 90 års erfarenhet inom branschen samt att Euromaster alltid finns nära dig då företaget är representerat på över 140 orter i Sverige.
Lär gärna mer på Euromaster.com
Vad erbjuder rollen?
I rollen som kundmottagare hos Euromaster i Varberg är du den första personen kunderna möter när de anländer till verkstaden. Det är en central roll med fokus på service, struktur och ett professionellt bemötande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:
Att ta emot kunder i receptionen och ge ett professionellt bemötande
Svara på inkommande samtal och mejl
Lägga beställningar och genomföra försäljning
Administrativa uppgifter kopplade till kundbesök och verkstadsarbete
Vara ett stöd till kollegorna i verkstaden vid enklare arbetsmoment
Utöver detta är du med och bidrar till en god arbetsmiljö, sprider energi och arbetsglädje i teamet.
Du kommer bli anställda av Effektiv och arbeta som konsult på Euromaster. Uppdraget startar med en obligatorisk utbildning v.8-9 (start 19/2). Du kommer arbeta vardagar, måndag - fredag kl. 07-16.00.
Vem är du?
För att vara den vi söker tror vi att du är en serviceinriktad, strukturerad och positiv person som trivs i mötet med andra människor. Du har en hjälpsam inställning, lätt för att samarbeta och trivs i en dynamisk miljö. Samtidigt har du en god förmåga att organisera ditt arbete och kommunicera tydligt med din omgivning.
Vidare ser vi att du:
Kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift i svenska, ihop med att ha kunskaper i engelska
Har god system- och datorvan
Kompletta gymnasiebetyg
Det upplev meriterande om du har erfarenhet av kundservice, administration eller kundbemötande sedan tidigare.
Är detta din perfekta match?
Letar du efter en roll där du får kombinera service, administration och daglig kundkontakt - i en bransch med tempo, variation och laganda? Då kan det här vara en möjlighet för dig.
Som kundmottagare på Euromaster blir du en viktig del av ett erfaret och engagerat team, där din insats verkligen gör skillnad för både kunder och kollegor. Du får arbeta hos en marknadsledande aktör med stark lokal närvaro och över 90 års erfarenhet i ryggen.
Så ta chansen till ett omväxlande uppdrag där du får utvecklas i din yrkesroll, vara delaktig i det dagliga flödet och bidra till en positiv kundupplevelse - varje dag!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Varmt välkommen med din ansökan via effektiv.se.
Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Jessica Andersson på jessica.andersson@effektiv.se
/ 0735-127257.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
