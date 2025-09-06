Kundmottagare till Diesel Center Stockholm
TSN Company AB / Inköpar- och marknadsjobb / Botkyrka Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Botkyrka
2025-09-06
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TSN Company AB i Botkyrka
Kundmottagare till Diesel Center Stockholm
Arbetsgivare: Diesel Center Stockholm
Plats: Tumba, Stockholm
Anställningsform: Heltid / Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)Publiceringsdatum2025-09-06Om företaget
Diesel Center Stockholm är specialister på dieselbilar, spridare och DSG-växellådor. Vi erbjuder felsökning, reparation, service och försäljning till både privatpersoner och företag. Vår verkstad i Tumba växer snabbt och vi söker nu en kundmottagare som vill bli en viktig del av vårt team.Dina arbetsuppgifter
Svara i telefon och ta emot kundförfrågningar
Göra bokningar av service och reparationer
Ge rådgivning kring våra tjänster och produkter
Ta emot kunder på plats i verkstaden
Administrativa arbetsuppgifter kopplade till kundserviceKvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, social och strukturerad. Du är van att arbeta med dator och har lätt för att kommunicera både i telefon och via mejl.
Meriterande:
Erfarenhet av kundmottagning eller bilverkstad
Intresse för bilar och teknik
Kunskap i engelskaDina personliga egenskaper
God kommunikationsförmåga
Noggrann och organiserad
Positiv och lösningsorienterad
Stresstålig
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Möjlighet att utvecklas inom branschen
Trevliga kollegor och en modern arbetsmiljöSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: kontakt@tsncompany.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
E-post: kontakt@tsncompany.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TSN Company AB
(org.nr 559472-9435)
Skyttbrinksvägen 44 (visa karta
)
147 39 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Diesel Center Stockholm Jobbnummer
9495925