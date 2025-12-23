Kundmottagare till Diesel Center Stockholm

TSN Company AB / Inköpar- och marknadsjobb / Botkyrka
2025-12-23


Kundmottagare till Diesel Center Stockholm
Arbetsgivare: Diesel Center Stockholm
Plats: Tumba, Stockholm
Anställningsform: Heltid / Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)

Om företaget
Diesel Center Stockholm är specialister på dieselbilar, spridare och DSG-växellådor. Vi erbjuder felsökning, reparation, service och försäljning till både privatpersoner och företag. Vår verkstad i Tumba växer snabbt och vi söker nu en kundmottagare som vill bli en viktig del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
Svara i telefon och ta emot kundförfrågningar
Göra bokningar av service och reparationer
Ge rådgivning kring våra tjänster och produkter
Ta emot kunder på plats i verkstaden
Administrativa arbetsuppgifter kopplade till kundservice

Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad, social och strukturerad. Du är van att arbeta med dator och har lätt för att kommunicera både i telefon och via mejl.
Meriterande:
Erfarenhet av kundmottagning eller bilverkstad
Intresse för bilar och teknik
Kunskap i engelska

Dina personliga egenskaper
God kommunikationsförmåga
Noggrann och organiserad
Positiv och lösningsorienterad
Stresstålig

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag
Möjlighet att utvecklas inom branschen
Trevliga kollegor och en modern arbetsmiljö

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: kontakt@tsncompany.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TSN Company AB (org.nr 559472-9435)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Diesel Center Stockholm

Jobbnummer
9663015

