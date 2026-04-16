Kundmottagare till bilverkstad Autoexperten Täby kyrkby
2026-04-16
Kundmottagare sökes till våran Autoexperten bilverkstad i Täby kyrkby.
Vi söker dig som kan jobba i receptionen på våran bilverkstad & har en grundkunskap om bilar. Vi vill även att du har god datorvana.
Några utav dina arbetsuppgifter är att du ska svara i telefon, svara mejl, beställa delar & ta emot kunder.
Krav att du kan svenska i tal & skrift.
Krav att du har körkort.
Meriterande om du har jobbat med Winassist innan.
Mejla in ditt cv & telefonnummer vid intresse. Vi ringer sedan upp dom vi väljer att gå vidare med.
#jobbjustnu
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: info@qcarsnorr.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quality Carwash Norrort AB
(org.nr 559182-1656)
Svetsarvägen 12 (visa karta
)
187 75 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9859529