Kundmottagare till bilåterförsäljare i Halmstad
2026-01-28
Är du serviceinriktad, strukturerad och har ett genuint intresse för både människor och bilar? Vill du arbeta i en central roll där du är företagets ansikte utåt? Då kan tjänsten som Kundmottagare hos vår kund i Halmstad vara helt rätt för dig.
Som kundmottagare är du den första kontakten för verkstadens kunder och ansvarar för att skapa ett professionellt och välkomnande intryck. Du tar emot kunder, bokar service- och verkstadstider samt hanterar inkommande samtal och e-post. Rollen innefattar även administrativa arbetsuppgifter kopplade till kundärenden, samordning mellan verkstad och säljteam samt hantering av enklare fakturering och betalningar. Du arbetar strukturerat och ser till att kundmottagningen alltid håller en hög servicenivå och god ordning.
Din Profil
Vi söker dig som är positiv, serviceinriktad och noggrann, med en naturlig förmåga att skapa och vårda goda relationer. Du trivs i en dynamisk roll med många kontaktytor och har lätt för att strukturera och prioritera ditt arbete, även när tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av service eller administrativt arbete, gärna inom fordonsbranschen. Du är kommunikativ, professionell i ditt bemötande och uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift. Vidare har du god datorvana och har B-körkort.Om företaget
Autorekrytering är ledande på att hitta specialistkompetens till fordonsindustrin. Vi är landets enda rekrytering- och konsultföretag med ett odelat fokus på att matcha rätt person med rätt jobb i motorbranschen, och detta har vi gjort sedan 2005. Under dessa två decennier har vi byggt upp ett omfattande nätverk och en djup förståelse för branschen, vilket gör oss unikt positionerade att bidra till dess utveckling med rätt kompetens.
Fordonsindustrin är en av Sveriges viktigaste sektorer. Den spelar en central roll i vår ekonomi, genererar innovation och sysselsätter tusentals människor. Att hitta och behålla rätt kompetens är avgörande för branschens fortsatta framgång och tillväxt. Genom vårt långsiktiga engagemang och personliga service säkerställer vi att både våra kunder och kandidater får den bästa möjliga matchningen.
Som kund eller medarbetare hos Autorekrytering kommer du snabbt att märka vårt personliga engagemang och vår långsiktighet. Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping gör det möjligt för oss att täcka stora delar av Sverige samtidigt som vi håller oss uppdaterade på den lokala marknaden.
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Teo Sandahl på Teo.sandahl@autorekrytering.se
. Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningsdatum löpt ut.
