Kundmottagare sökes omgående till Smedjebacken
2026-02-17
Vi söker nu en serviceminded och driven kundmottagare till vår bilverkstad. Arbetsuppgifterna består bland annat av att boka in kunder på service och reparationer, planera in jobb till mekanikerna, ta betalt av kunden samt göra beställningar av reservdelar. Du bör ha en god kunskap om bilar och du talar och skriver även obehindrat på svenska. Ett stort fokus ligger på att ge en god service och uppnå en kundnöjdhet.
Vi vill att du brinner för att jobba med människor och service. Du som söker har lätt för att ta kontakt med nya människor och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du bör även ha en mycket god känsla för service.
Du bör vara:
• Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad* Fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet inom fordonsbranschen* Ordningssinne* God datorvana* Goda kunskaper i engelska* B-körkort
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.
MECA med huvudkontor i Stockholm och Malmö omsätter 1 miljard. Vi på MECA differentierar oss genom att vara hela Sveriges mest förstående bilexpert. Vi ingår i börsnoterade MEKO och agerar på den svenska eftermarknaden för bilar. Genom störst förståelse för våra konsumenters och kunders vardag skapar vi helhetslösningar som ska göra oss till förstahandsvalet. Det sker dels genom vår fristående verkstadskedja, MECA Bilservice med ca. 400 verkstäder, där vi vill skapa den bästa konsumentresan. Dels genom att vi som grossist säljer och distribuerar verkstadsutrustning, reservdelar och biltillbehör via våra 60 lokala Expresslager till alla Sveriges verkstäder. Inom vår verkstadskedja hanteras det varje år 450 000 bilar.
Vi ska alltid vara Professionella, Innovativa, Kompetenta och Engagerade. Vi arbetar aktivt med ständigt lärande och CSR, och i Sverige arbetar 1300 personer under varumärket MECA.
Vi skapar förutsättningar för alla att ta sig dit de vill. Alltid.
