Kundmottagare sökes omgående till Ludvika
2025-09-15
Vi söker nu en serviceminded och driven kundmottagare till vår bilverkstad. Arbetsuppgifterna består bland annat av att boka in kunder på service och reparationer, planera in jobb till mekanikerna, ta betalt av kunden samt göra beställningar av reservdelar. Du bör ha en god kunskap om bilar och du talar och skriver även obehindrat på svenska. Ett stort fokus ligger på att ge en god service och uppnå en kundnöjdhet.
Vi vill att du brinner för att jobba med människor och service. Du som söker har lätt för att ta kontakt med nya människor och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du bör även ha en mycket god känsla för service.
Du bör vara:
- Engagerad, ansvarsfull och serviceinriktad
- Fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet inom fordonsbranschen
- Ordningssinne
- God datorvana
- Goda kunskaper i engelska
- B-körkort
Tjänsten är en heltidstjänst. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Urval och intervjuer sker löpande.
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort personlighetstest. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail dagen efter att du skickat in din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomförs även en bakgrundskontroll innan anställning kan bli aktuell. Detta innefattar belastningsregisterutdrag och ev. ekonomisk kontroll (UC).
Personuppgiftshantering Meko Sweden AB. nr. 556724-9254 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter:
Mekonomen gör billivet enklare genom att erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda, innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverksamhet, butiker och verkstäder. Genom rikstäckande butiks- och verkstadsnät har Mekonomen den bästa tillgängligheten i branschen under varumärkena Mekonomen Bilverkstad och MekoPartner. Vårt kundlöfte är Ett enkare billiv som grundar sig i våra värderingar; kundorientering, flexibilitet, kompetens, ansvar och affärsmässighet. Ersättning
