Kundmottagare/Skadeberäknare till Werksta Visby Sion

En viktig del i arbetet är att alltid ge kunden ett professionellt bemötande och skapa förutsättningar för en mycket hög kundnöjdhet samt säkerställa förstklassig service.
Om dig
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och det är viktigt för oss att du passar in i gruppen och är prestigelös. Det är viktigt att du är en serviceinriktad person och har lätt för att socialisera och bygga förtroenden. Du har erfarenhet från bilskadebranschen och besitter kunskap i de olika affärssystemen, planeringsverktygen samt kalkyleringsprogrammen. Erfarenhet av Cabas är ett krav. Vi ser gärna att du har någon fordonsutbildning och det är meriterande om du har en bakgrund som plåtslagare, lackerare eller verkmästare. Du talar och skriver obehindrat på svenska och gärna engelska. Körkort är ett krav.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Skadebesiktning av bokade bilar, fotobesiktningar samt drop-in och bärgat
Kundmottagning samt kontakt med försäkringsbolag
Övrig administration
Vara andra enheter behjälplig
Vi erbjuder dig
Werksta erbjuder dig ett spännande jobb som utmanar allt du kan och bjuder på en utvecklingsresa. Vi har viljan och resurserna att ligga först med ny kunskap och teknik. Du får bli del i en organisation med mycket engagerade medarbetare. Läs mer om vad vi kan erbjuda på vår karriärsida.
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Platschef Lars Appelblom, 0498-26 21 27.
Koncernen Werksta
Werksta Visby Sion är en del av Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten i juni 2015 har Werkstagruppen vuxit snabbt i Sverige och räknar idag till totalt 51 verkstäder med drygt 900 anställda. Med starka positioner i de större städerna repareras årligen ca 60 000 bilar. Vi vill med hög tillgänglighet och god service leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas Capital Investors V, LP ("PCI V") Så ansöker du
