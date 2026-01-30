Kundmottagare/servicerådgivare till Malmö stads fordonsverkstad
2026-01-30
Ref: 20260183
Malmö stads verkstad söker nu en kundmottagare/servicerådgivare till vår verksamhet som omfattar personbilsverkstad, entreprenadverkstad (tunga fordon), däckverkstad och biltvätt. Totalt arbetar cirka 18 medarbetare inom verkstaden.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Vi hanterar ett brett spektrum av fordon och maskiner och söker dig som trivs i en serviceinriktad roll med ansvar för kundkontakt, planering och administration. Rollen innebär kundmottagning och servicerådgivning för både lätta och tunga fordon samt daglig planering av verkstadens arbeten enligt fastställda rutiner.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
• Kundmottagning och servicerådgivning för samtliga verkstadsavdelningar
• Daglig planering och samordning av verkstadens arbeten och arbetsflöde
• Bokning och registrering av service- och reparationsärenden
• Inregistrering av nya fordon i verkstadens system enligt gällande rutiner
• Upprättande av prisuppskattningar och kostnadsunderlag
• Säkerställande av korrekt faktureringsunderlag samt fakturering
• Löpande kundkontakt och uppföljning av pågående arbeten
Arbetet utförs enligt fastställda rutiner och arbetssätt i nära dialog med ansvarig chef för att på bästa sätt kunna stödja verksamheten med de behov som finns. Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasieutbildning och en bakgrund inom serviceområdet. Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet som servicerådgivare/ kundmottagare. Som kundmottagare arbetar du i frontdesk vilket innebär personlig kontakt med kunder, såväl vid disk som via telefon och e-post. Det är viktigt att du har god förståelse för vikten av utomordentligt god service och bra kundbemötande.
Du behärska svenska mycket väl i både tal och skrift.
Krav är också att du har goda datakunskaper och innehar minst B-körkort för manuell växlad bil.
Du är effektiv i ditt arbete, kan ta egna initiativ och du har ett flexibelt arbetssätt. Du har förmågan att arbeta mot flera mål samtidigt, även under tidspress. Vi ser även att du brinner för att ge service och arbetar alltid med viljan att överträffa kundens förväntningar. Vidare är du en social person som har lätt för att samarbeta med andra. Din positiva attityd smittar lätt av sig och du är duktig på att balansera kraven i arbetslivet.
Det är viktigt att du är en problemlösare, då du i tjänsten kommer att möta många olika typer av situationer. Du är lyhörd och vet vad du behöver göra för att skapa en personlig relation med kunden och tillgodose deras behov.
Det är meriterande om du har teknisk erfarenhet och erfarenhet från fordon, maskin eller verkstadsområdet.
Har du erfarenhet fårn verkstadssystem, t.ex. Kobra II är detta också meriterande.
Beredskap kan förekomma som en del av tjänsten.
Om arbetsplatsen
Detta är Kommuntekniks uppdrag:
Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuder lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, park och fastigheter samt beredskap och teknisk service.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner. Ersättning
