Kundmottagare/ Säljare till Allbilsverkstad
Stiven bilverkstad AB
2025-10-02
Visa alla jobb hos Stiven bilverkstad AB i Haninge
Kundmottagare eller försäljare Sökes! Gärna med bilintresse eller erfarenhet av däckverksamhet! Snabb ansökningsprocess.
Är du en skicklig och mångsidig kundmottagare eller har erfarenhet av kalkylering i Cabas men är sugen på något nytt? Har du arbetat med däckförsäljning tidigare? Har du en passion för kundvård och trivs i mindre, sammansvetsade verksamheter?
Vill du vara en del av en varierande arbetsplats där din erfarenhet och expertis verkligen uppskattas? Då är det dig vi söker!
Om tjänsten: Som kundmottagare hos oss gör du allt från att ta emot bilar, ta betalt, planera arbetet, beställa reservdelar, offerera till slutkund, kalkylera till försäkringsbolag, skadebesiktningar etc. Tjänsten kan anpassas till stor del beroende på var dina styrkor och erfarenheter ligger. Ett stort plus är tidigare erfarenhet av försäljning av bildäck.
Stiven Bilverkstad är ett bilskadecenter som varit verksamma i Handens industriområde i över 14 år. Vi har medarbetare från många olika kulturer och ägarna talar både svenska, arabiska och engelska. Här blir du en del av en trevlig gemenskap och ett bra team.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet som kundmottagare, skadeberäknare eller reservdels / däckförsäljning.
Har B-körkort
Har utbildning inom fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
Är en lagspelare med en positiv attityd
Är mångsidig och kan hantera olika typer av kunder och situationer.
Förstår vikten av en förstklassig kundvård och hur den ligger till grund för företagets framgång.
Urval sker löpande,
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: info@stivenbilservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MKM2116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiven Bilverkstad AB
(org.nr 556939-2680)
Hantverkarvägen 24 (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9537404