Kundmottagare / Planör till Werksta Norrtälje
2026-04-27
Är du serviceinriktad och vill ha en nyckelroll på Werksta i Norrtälje?
Du kommer att arbeta med:
Som kundmottagare/planör på Werksta Norrtälje får du en central roll i verkstadens dagliga arbete och ansvarar för att skapa effektiva flöden, god kundkontakt och korrekt planering av reparationsarbeten. Du samarbetar nära tekniker, platschef och delar/inköp för att säkerställa snabba och korrekta leveranser. Arbetet innefattar mottagning och bedömning av fordon, kommunikation med kunder och försäkringsbolag, planering och prioritering av jobb samt uppföljning av arbetsorder i verkstadssystemet. Rollen kräver struktur, servicekänsla och förmåga att hantera flera ärenden samtidigt i ett tempo där prioriteringar kan ändras.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Mottagning och registrering av fordon samt upprättande av arbetsorder, tidplaner och slutkalkyler.
Planera och schemalägga arbeten i samråd med tekniker för att minimera stilleståndstid och maximera kapacitetsutnyttjande.
Kontakt med kunder och försäkringsbolag, uppdatera kunder om status och hantera frågor samt reklamationer.
Beställa och följa upp reservdelar samt koordinera med leverantörer och intern logistik.
Säkerställa att all dokumentation i verkstadssystemet är korrekt, uppdaterad och följer gällande rutiner.
Bistå vid skadebedömningar och besiktningar vid behov samt upprätta kostnadsförslag och offertunderlag.
Delta i förbättringsarbete, föreslå effektiviseringar av processer och bidra till en ordningsam och säker arbetsmiljö.
Stödja dagligt flöde i verkstaden vid behov, inklusive enklare administrativa och praktiska uppgifter.Profil
Vi söker dig med erfarenhet från verkstad, kundmottagning, verkstadsplanering eller liknande. Du är strukturerad, serviceinriktad och har god kommunikativ förmåga. Erfarenhet av verkstadssystem och kontakt med försäkringsbolag är meriterande. Du trivs i en roll där du koordinerar flera uppgifter samtidigt och bidrar till både kundnöjdhet och effektivt arbetsflöde.
Erfarenhet från verkstad, kundmottagning, planering eller liknande inom fordonsbranschen är meriterande.
God ordning- och systemförståelse; vana vid verkstadssystem är meriterande.
Serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad med god samarbetsförmåga.
Kommunikativ och bekväm i kontakt med kunder, tekniker och försäkringsbolag.
B-körkort är meriterande beroende på arbetsuppgifternas omfattning.
Vi välkomnar sökande oavsett bakgrund - det viktigaste är ditt engagemang, din yrkesstolthet och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling inom Werksta.
Vi erbjuder
En central och utvecklande tjänst i Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja.
Löpande intern och extern utbildning samt tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Stöttande kollegor, ett öppet arbetsklimat och fokus på en säker arbetsmiljö.
Goda anställningsvillkor och kollektivavtal.
En stabil och långsiktig arbetsgivare som satsar på inkludering och din professionella utveckling.
Om Werksta
Werksta är Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Vi reparerar årligen tiotusentals fordon och strävar efter att leverera branschens bästa kundupplevelse med hög tillgänglighet och god service. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Alex Rogby 0720-708 757 för Werksta Norrtälje för mer information. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Werksta Sweden AB
761 41 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
