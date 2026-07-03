Kundmottagare med ansvar för ekonomi och administration
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2026-07-03
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Kundmottagare med ansvar för ekonomi och administration
Värö Bil AB är ett växande företag inom fordonsbranschen och vi söker nu en engagerad kundmottagare som även kommer att arbeta med ekonomi och administration. Hos oss får du en varierad och ansvarsfull roll där du blir en viktig del av den dagliga verksamheten och bidrar till att ge våra kunder en service i toppklass.Publiceringsdatum2026-07-03Dina arbetsuppgifter
Som kundmottagare är du företagets första kontakt med våra kunder och ansvarar för att ge ett professionellt och trevligt bemötande. I tjänsten ingår att ta emot kunder på plats, besvara telefonsamtal och e-post samt boka in service. Du kommer även att arbeta med fakturering, betalningshantering, enklare löpande ekonomiarbete, administration av kundregister och dokument samt övriga administrativa uppgifter som förekommer på kontoret.
Vi söker dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Du trivs med att arbeta med människor och har en god förmåga att skapa förtroende hos våra kunder. Du är noggrann och strukturerad. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kundservice, administration eller ekonomi samt god datorvana och lätt för att lära dig nya system. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos Värö Bil AB blir du en del av ett företag som befinner sig i en spännande tillväxtfas. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, en trevlig arbetsmiljö och goda möjligheter att utvecklas tillsammans med verksamheten.
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid.
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
• Arbetsort: Väröbacka.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna vår nästa kollega till Värö Bil AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: Info@varobil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värö Bil AB
(org.nr 559470-8843)
Vallavägen 2 A (visa karta
)
432 65 VÄRÖBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Driton Nuha Info@varobil.se Jobbnummer
9992526