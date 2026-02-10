Kundmottagare för högsäsong till Euromaster Västervik
2026-02-10
Under vår högsäsong förstärker vi vårt team i Västervik med en ny kollega! Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas och Sveriges största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Som Kundmottagare arbetar du med att ta emot våra kunder i vår kundmottagning, svara i telefon och på mail, göra beställningar och försäljning. På våra verkstäder är det ett under säsong högt arbetstempo vilket ställer krav på att vi som team arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga service ut till våra kunder. Det kan även förekomma ytterligare arbetsuppgifter där du är behjälplig personalen i verkstaden.
Tillsättning av tjänsten sker i mitten av mars och anställningstiden är ca 6-8 veckor med chans till förlängning. Utbildning får du av oss på plats.
Vi söker dig som:
-
Innehar B-körkort
-
Tycker om att arbeta självständigt och är van att hugga i när det behövs
-
Har erfarenhet av försäljning och kundservice
-
Har eget driv och gillar en omväxlande arbetsdag
-
Är du administrativt skicklig och van att arbeta i olika system ser vi det som meriterande
Vi sätter säkerheten främst för såväl kund som för våra medarbetare, det är därför viktigt att du är en noggrann och ansvarsfull person. Självklart delar du vårt intresse för fordon!
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Beskriv kort din erfarenhet och bakgrund i meddelandefältet eller skicka in ditt CV. Välkommen med din ansökan!
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se Ersättning
