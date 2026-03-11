Kundlojalitetsmedarbetare till Synsam Group
Synsam Group Sweden AB
Vill du vara med och bygga kundlojalitet på riktigt? Vi söker nu fler kollegor till Synsams lojalitetsavdelning.
Om tjänsten Synsam fortsätter att utveckla kundupplevelsen och stärker nu arbetet med att skapa ännu bättre relationer med våra kunder. Som en del av detta satsar vi på vår lojalitetsfunktion - en viktig del i vårt arbete med att arbeta mer proaktivt, kundnära och serviceinriktat.
Som Kundlojalitetsmedarbetare arbetar du med att kontakta våra befintliga kunder inför deras bokade synundersökningar. Genom att ta kontakt i förväg skapar du en trygg och smidig upplevelse för kunden samtidigt som du hjälper våra butiker att vara ännu bättre förberedda inför kundbesöket.
Du blir en viktig länk mellan kund och butik och en förlängd arm till butiksteamet.
Dina ansvarsområden
• Kontakta kunder via telefon inför deras bokade synundersökningar * Verifiera bokade tider och säkerställa att all information stämmer * Fånga upp kundens behov och frågor inför besöket * Skapa mervärde genom service och relevanta erbjudanden * Dokumentera viktig information som optikern kan ta del av inför mötet
Du kommer arbeta nära både kollegor i lojalitetsteamet och våra butiksteam runt om i landet.
Är det dig vi söker? Vi söker dig som tycker om att prata med människor och skapa goda kundupplevelser. Du är trygg i telefonen, lyhörd för kundens behov och motiveras av att bidra till både service och resultat.
• Engagerad och resultatinriktad - du motiveras av att nå mål och följa upp resultat * Social och kommunikativ - du trivs i dialog med kunder och bygger lätt förtroende * Nyfiken och lösningsorienterad - du ställer frågor för att förstå kundens behov * Initiativrik - du gillar att bidra med idéer och förbättringsförslag
Vi ser gärna att du har
• Gymnasieexamen * Erfarenhet av service och/eller försäljning * God datavana * Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska
Erfarenhet från optikbranschen är meriterande men inget krav.
Övrig information Omfattning: Heltid, måndag-fredag kl. 08.00-17.00 med viss flextid Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Om rekryteringsprocessen I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt referenstagning och bakgrundskontroll för slutkandidat. Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Vi på Synsam söker engagerade och talangfulla personer i alla åldrar! Hos oss värdesätts mångfald och vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. Så ansöker du
