Kundkoordinatorer till tidsbegränsat uppdrag
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Hallsberg
2026-03-02
Ta chansen i vår och sommar att samla meriterande erfarenhet hos en central kugge i svenskt transport- och logistikflöde. Starten är omgående, så se till att skicka in ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Vi söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare till rollen som Kundkoordinator, att stärka upp hos vår kund under våren och sommaren. Här är du och dina kollegor spindlar i nätet för komplexa transportflöden och fungerar som kunders primära kontaktpunkt. Ni ansvarar för att leverera en högkvalitativ upplevelse genom hela kundresan - från orderläggning till uppföljning.
Arbetet innebär att du hanterar det administrativa och operativa flödet kring transporter. Du kommer att arbeta i en miljö där förutsättningarna snabbt kan ändras, vilket kräver att du kan behålla lugnet och prioritera om när störningar uppstår.Dina arbetsuppgifter
Vara primär kontakt för kunden i operativa frågor
Besvara kundfrågor om kapacitet, transporter, kvalitet och uppföljning
Genomföra och koordinera orderläggning, fraktdokument och avtalsadministration.
Boka och övervaka transporter
Avvikelse- och ankomstavisera transporter för kunden
Kommunikation internt och externt gällande avvikelser, störningar och status
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundservice och administration
Har god dator- och systemvana
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i Excel och Outlook
Kunskaper i SAP eller liknande affärssystem
Erfarenhet från logistikbranschen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Kommunikativ precision: Du kan uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift, med en särskilt hög noggrannhet i den information du förmedlar till kund.
Lugn under press: Som en stresstolerant person behåller du ditt fokus även i miljöer där förutsättningar ändras snabbt, exempelvis vid trafikstörningar eller förseningar.
Strukturerad multitasking: Du har förmågan att arbeta metodiskt även när många uppgifter sker parallellt, och du är bekväm med att snabbt växla mellan flera olika system samtidigt.
Ansvarsfull och nyfiken: Du är ansvarstagande i ditt ägarskap av kundresan och sätter dig snabbt in i nya flöden och system.
Övrig information:
Plats: Hallsberg
Start: Omgående
Omfattning: Heltid under våren och sommaren fram till 31 aug
Arbetstider:-Dagtideller-Skiftgång dagtid+kvällstid+helg, förlagda mellan 06-21:15eller-Skiftgång natt, förlagda mellan 20:30-06:30
Tjänsten kräver ett utdrag från det allmänna belastningsregistret
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
