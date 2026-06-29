Kundinformatörer till Support 1 på Kundcenter i Lund
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2026-06-29
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Vi på Kundcenter finns till för att kunna ge våra kunder en enkel och tydlig väg in, så att kunden får möjlighet att vända sig till oss dygnet runt alla dagar om året, för att få hjälp med sina ärenden. Våra kunder är Region Skånes samtliga verksamheter såväl som våra medborgare i regionen. Detta gör att det är en enorm bredd av ärenden som vi tar emot och våra kundinformatörer har en god kunskap om vår stora organisation. Vårt mål är att säkerställa kvalitet, enhetlighet och effektivitet i kundmötet.
Kundcenter hanterar cirka 60 uppdrag av olika karaktär så som generella och återkommande frågor, specialistuppdrag och felanmälningar. Vi hanterar även beställningar, bokningar, reklamationer och andra administrativa uppdrag. Majoriteten av våra ärenden kommer via telefon och vi hanterar cirka 2 500 000 inkommande samtal per år. Vi tar även emot ärenden via funktionsbrevlådor och chatt.
På Support 1 är vi cirka 30 kollegor som sitter i fräscha lokaler på Medicon Village i Lund. Vi sköter telefonisupport och ärendehantering dygnet runt, årets alla dagar, på uppdrag från en mängd av Region Skånes verksamheter. Bland annat tar vi emot fastighetsärenden, lokalvårdsbeställningar och samtal för Regionalt larm. Utöver detta guidar vi kollegor i vårt ärendehanteringssystem, bemannar förstalinjen för telefonisupport och vägleder medborgare i patientupplysningen. Nattetid bemannar vi även Region Skånes växel. Vårt arbete genomsyras av Region Skånes värderingar Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt, både i mötet med kund och i samarbetet med varandra. Därför är det väldigt viktigt för oss att du som blivande kollega står bakom och kan identifiera dig med dessa värderingar.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Vi ser fram emot att välkomna kundinformatörer för tidsbegränsade tjänster på upp till 6 månader, till Support 1 på Kundcenter i Lund!
På vår enhet arbetar vi mot ett 20-tal olika uppdrag, vilket innebär en variation i ditt arbete och vilken typ av ärenden du får hantera under en arbetsdag. Ditt arbete innebär framför allt kundmöten via telefon men även ärendehantering via digitala kanaler och skriftlig ärendesupport för kollegor, patienter, medborgare, underleverantörer, myndigheter och politiker. En stor del av vårt dagliga arbete sker i olika system för de olika servicefunktionerna. Därför är det viktigt att du har lätt för att sätta dig in i dessa och trivs i en arbetsmiljö där du sitter med olika skärmar, i flertalet system som du skiftar och prioriterar mellan, samt har en teknisk förståelse.
För att ge dig som kundinformatör en bra start och verktyg för att lyckas i ditt arbete, får du en introduktions- och vidareutbildning inom kundkommunikation, IT- och telefonisystem samt verksamhetskunskap.
Arbetstiderna är varierande och kan förläggas mellan klockan 06.40 - 21.15, veckans alla dagar. Det kan även förekomma nattarbete.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig med godkänd gymnasial utbildning samt goda kunskaper i både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Därtill har du tidigare erfarenhet från arbete inom kundservice, reception, callcenter, administration eller annat serviceyrke. Då vårt arbete till stor del sker digitalt, är det också av stor vikt att du har lätt för att sätta dig in i och arbeta i olika system. Vi ser att du har en god teknisk kompetens och god datorvana. Det är meriterande om du har erfarenhet av kundtjänstarbete i flera olika stödsystem. Har du tidigare arbetslivserfarenhet inom hälso- och sjukvården ser vi även det som fördelaktigt.
Att sätta kunden i centrum och att i alla lägen leverera en mycket god service är något som faller sig naturligt för dig. Du har även en god kommunikationsförmåga, drivs av att nå resultat och att i samarbete med kollegor skapa hög kundnöjdhet. För att lyckas i rollen krävs att du tar stort eget ansvar, är självgående samt kan prioritera och behålla lugnet när inflödet är högt. Därtill är du effektiv i ditt arbete, stimuleras av förändring och har en hög nivå av flexibilitet för att hantera de omväxlande kundfrågorna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som kundinformatör är du ansiktet utåt för vår förvaltning, Regionservice, och länken mellan våra kunder och serviceenheterna. Då flertalet av våra ärenden tas emot via telefon är det viktigt att du trivs med denna typ av kundkontakt. I vårt arbete möter vi både stressade och frustrerade kunder i olika utmanande situationer. Detta ställer krav på en kreativ lösningsförmåga, vilket vi ser som både spännande och utvecklande - vilket vi hoppas att du också gör!
I denna rekrytering tillämpas löpande urval och vi planerar för att hålla intervjuer under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Annonseringen avser tidsbegränsade anställningar på 2 till 6 månader. .
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334498". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Dockplatsen 26 (visa karta
)
223 63 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Regionservice Kontakt
(För frågor om rekryteringsprocessen)
Elin Åkesson, Rekryterare elin.akesson@skane.se 046-2752851 Jobbnummer
9982466