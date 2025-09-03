Kundinformatör till Länstrafiken Region Kronoberg
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt / Backofficejobb / Växjö Visa alla backofficejobb i Växjö
2025-09-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt i Växjö
, Alvesta
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning inom Region Kronoberg. Vårt uppdrag är att bidra till goda resmöjligheter i länet genom att erbjuda en väl fungerande kollektivtrafik. Länstrafiken utför över 10 miljoner resor om året och vårt övergripande mål är att vi ska få fler och nöjdare kunder.
Nu söker vi en kundinformatör till vårt Kundcenter på resecentrum i Växjö.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi som arbetar på Kundcenter tycker om att ge Länstrafiken Kronobergs kunder god service på ett professionellt sätt. Vi är företagets ansikte utåt och med vår kompetens skapar vi förtroende och trygghet för våra resenärer.
För att våra kunder skall kunna använda våra tjänster är det viktigt att vi är tillgängliga vid kassan och på telefon för biljettförsäljning och för att ge grundläggande trafikinformation på både svenska och engelska.
Det ingår även uppgifter som att svara på kundärenden och redovisa försäljning. För att lyckas i vårt uppdrag behöver vi också ha ett nära samarbete med övriga avdelningar och entreprenörer inom Länstrafiken.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har lägst gymnasieutbildning gärna med en logistikutbildning
Har gedigen erfarenhet av arbete med försäljning och kundbemötande
Har mycket god språklig förmåga i svenska och engelska i både tal och skrift
Har erfarenhet av arbete med olika datasystem och applikationer samt förmåga att lära dig nya system
Gillar utmaningen i att ge våra kunder god och snabb service och att vara flexibel i att möta kundernas varierande behov
Har ett lugnt och samarbetsvilligt sätt gentemot kunder och kollegor
Kan ge god service även i stressiga situationer
Intresserar dig för kollektivtrafik och vill förstå hur vår trafik hänger samman med omvärlden
B-körkort krävs
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
erat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 577/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Kontakt
Verksamhetschef
Emma Stockström 0470-58 70 10 Jobbnummer
9488999