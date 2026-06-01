Kundfokuserad teknisk säljare inom papper- och massaindustrin
Söker du ett tekniknära arbete med mycket variation och kundkontakt hos ett ledande företag i branschen? Har du dessutom kunskap och intresse inom process och kemi? Då kan rollen som teknisk säljare hos oss vara precis det du söker.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Du kommer att arbeta med rådgivning och service av våra program hos befintliga kunder samt rådgivande försäljning mot nya intressenter för att ge bästa kundvärde. Applikationer där vi är verksamma är vattenkemiapplikationer inom papper- och massaprocessen, mikrobiokontroll, pannvatten och vattenrening.Dina arbetsuppgifter
Dina uppgifter är varierande och består bland annat av:
Försäljnings- och serviceansvar inom ditt område.
Ansvara för uppföljning av behandlingsprogram, kommunikation och kundrelationer.
Förstå kundernas behov, driva utvecklingsprojekt och implementera processförbättringar.
Teknisk rådgivning och problemlösning i kundens process.
Resor ingår i arbetet (3-4 dagar i veckan hos kund).
Vi söker dig som
Har teknisk och/eller kemisk utbildning på universitets- eller högskolenivå, alternativt relevant erfarenhet från arbete med papper- och massaindustrin (exempelvis som operatör).
Som person är du analytisk och välorganiserad då tjänsten kräver att du själv lägger upp ditt arbete utifrån ditt hemmakontor.
Du är driven och lösningsfokuserad då kundens behov är din främsta prioritet. Detta kan även kräva att du vågar kavla upp ärmarna och hjälpa kunden med enklare praktiska lösningar ute på fältet.
För att trivas med tjänsten förstår du vikten av god service, lyhördhet och att bygga relationer.
Då tjänsten innebär mycket intern och extern kontakt ska du obehindrat kunna använda dig av svenska och engelska i både tal och skrift.
Övriga krav:
B-körkort
Möjlighet att resa i tjänsten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P54J4R".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
113 63 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
