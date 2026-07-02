Kundfokuserad mjukvaruutvecklare sökes till bolag inom flygindustrin!
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
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Vill du kombinera teknisk utveckling med nära kunddialog och arbeta med lösningar som används av några av världens största flygbolag? Här får du möjlighet att arbeta i ett erfaret utvecklingsteam där teknik, analys och kundförståelse går hand i hand. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
I rollen som Software Engineer blir du en del av ett team på cirka 18 personer där ni tillsammans utvecklar och anpassar mjukvarulösningar efter kundernas verksamhetsbehov. Rollen fungerar konsultlikt, vilket innebär att du arbetar nära kunder inom flygindustrin och behöver kunna förstå deras utmaningar, analysera krav och omsätta dessa till hållbara tekniska lösningar.
Arbetet består av en kombination av analys, utveckling och rådgivning. Cirka hälften av rollen handlar om att analysera kundernas behov och verksamhetsprocesser, medan omkring en tredjedel fokuserar på utveckling. Resterande del innebär att vägleda kunder och bidra med teknisk expertis genom hela leveransen. Det ska dock tilläggas att varje projekt har sin karaktär och därav kan rollen variera beroende på kund och behov.
Du kommer att arbeta i agila team tillsammans med erfarna kollegor och ha stor möjlighet att påverka både lösningar och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter
Analysera kunders verksamhet och identifiera tekniska lösningar utifrån deras behov.
Utveckla och vidareutveckla mjukvarulösningar i Python och RAVE.
Arbeta med SQL för databashantering och dataanalys.
Delta i design, utveckling, test och implementation av kundanpassade lösningar.
Samarbeta nära kunder och fungera som teknisk rådgivare genom hela utvecklingsprocessen.
Vi söker dig som har3–5 års erfarenhet av mjukvaruutveckling.
Mycket goda kunskaper i Python.
Erfarenhet av SQL.
Erfarenhet av att arbeta nära kunder eller i en konsultliknande roll.
En teknisk högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis datateknik, mjukvaruutveckling eller liknande.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Som person tror vi att du är analytisk och lösningsorienterad. Du tycker om att sätta dig in i kunders verksamhet och drivs av att hitta lösningar som skapar verkligt värde. Du trivs i team men är samtidigt självgående och tar ansvar för dina leveranser. Eftersom du kommer att arbeta med krävande kunder är det viktigt att du är prestigelös, kommunikativ och ser feedback som en naturlig del av din utveckling.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från flygindustrin eller annan verksamhetskritisk industri.
Kunskaper i ytterligare språk utöver svenska och engelska.
OM ANSTÄLLNINGEN
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av kundbolaget.
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Stina Högström
Lön: Fast månadslön Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen hos kundbolaget.
OM FRIDAY
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framför allt lägger vi stor vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan – varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola eller universitet inom IT och teknik.Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när de ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. Friday – every day. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9988948