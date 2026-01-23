Kundcentermedarbetare vid behov till Øresundsbron
Kundservicejobb / Malmö
2026-01-23
Vill du vara en del av vårt glada gäng som hjälper kunder före och efter sin resa på Øresundsbron? Hos oss får du vara med och bidra till en enastående kundupplevelse!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Som Kundcentermedarbetare kommer du att arbeta i ett öppet kontorslandskap tillsammans med servicemedvetna kollegor. Du får uppleva ett högt tempo och besvara våra kunders frågor via telefon och mejl. De vanligaste förekommande frågor som berörs är prisfrågor, fakturor, reklamationer och återbetalningar.
Øresundsbrons kunder pratar både svenska, danska och engelska. Det är ett krav att du har en god förståelse för samtliga språk samt är bekväm med att tala danska då majoriteten av kunderna är dansktalande. Dina arbetstider kommer vara måndag - fredag 08:45-17:15.
I din roll kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära:
• Fokus på en enastående kundupplevelse
• Nå uppsatta KPI:er
• Hantera inkommande samtal via telefon och besvara mejl
• Övriga administrativa arbetsuppgifter, såsom posthantering och registrering
Tjänsten som Kundcentermedarbetare är ett konsultuppdrag vid behov via Adecco.
Om dig
Vi söker dig som är serviceminded och är ute efter en långsiktig behovsanställning. Du arbetar cirka två dagar i veckan under terminerna och är tillgänglig att arbeta heltid under under loven. Du har tidigare erfarenhet av kundkontakt och har du arbetat inom kundtjänst är detta meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god kommunikationsförmåga, ha lätt för att bygga relationer, vara lösningsfokuserad samt anpassningsbar. Då man arbetar i flertal system krävs det att du har god datorvana och att du är snabblärd. För att trivas i rollen behöver du ha en positiv inställning och kunna bidra till god stämning på arbetsplatsen.
Viktigt för tjänsten är:
• Att du just nu är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Om du studerar - minst tre terminer kvar av studier
• Tillgänglig för arbete två dagar i veckan, samt heltid under sommar och jul
• Tidigare erfarenhet av service och kundkontakt
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Förstår och kan göra dig förstådd på danska
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet av kundtjänst där du tagit emot ärenden via telefon, mejl eller chatt
• Flytande kunskaper i danska, alternativt danska som modersmål
OBS! Start för denna tjänst är 18 mars 2026. Tjänsten startar med upplärning som kommer att hållas vid de datum som anges nedan. Det är viktigt att du som söker redan nu säkerställer att du kan delta samtliga hela dagar:
Vecka 12: onsdag, torsdag och fredag (09.00-16.00)
Vecka 13: måndag, tisdag och onsdag (09.00-16.00)
Om Øresundsbron
Vi kan erbjuda en spännande och mångsidig tjänst på en visionär och dynamisk dansk-svensk arbetsplats, som utgör navet i en pulserande region där du är med och påverkar utvecklingen. Vi är 145 medarbetare som jobbar för att Øresundsbron ska vara den bästa vägen till upplevelser och möjligheter på andra sidan Öresund. Våra medarbetare skapar möjligheter till vår framgång. Vår organisation är präglad av proaktivitet, förändringsvilja och öppenhet. Ett välfungerande samarbete är en förutsättning för att nå våra mål, och därför är vi på Øresundsbron hjälpsamma brobyggare.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringen vänligen kontakta ansvarig rekryterare:
Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
