Kundcentermedarbetare Veho Bil Sverige AB-Smista
2026-01-22
Motiveras du av kundkontakt och av att ge service i världsklass? Då är det kanske dig vi söker.
Vi värdesätter din potential och din vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Vill du vara med och vidareutveckla vår centrala kundfunktion och arbeta med Mercedes-Benz premiumprodukter?
Hos oss får du en central roll med ansvar för samtliga våra anläggningar och blir en viktig del av ett engagerat team som alltid sätter kundupplevelsen i fokus. Tjänsten är placerad på vår anläggning i Smista, som är Vehobils huvudanläggning i Stockholm.
Du arbetar produktivt och strukturerat, har lätt för att samarbeta med både kollegor och andra funktioner inom organisationen samt har förmåga att förekomma kundens behov genom ett proaktivt och lösningsorienterat arbetssätt. I rollen möter du våra kunder via telefon, mejl och digitala kanaler och får möjlighet att arbeta med Mercedes-Benz innovativa produkter som ständigt utvecklas med den senaste tekniken - i en miljö där kvalitet, service och utveckling står i centrum.
Vem du är
Du är en serviceinriktad person som drivs av att överträffa kundens förväntningar och alltid gör det lilla extra. Har du erfarenhet från bilbranschen, kunskaper i KOBRA, telefonväxelsystem eller erfarenhet av Mercedes-Benz är det meriterande. Vi söker dig som inte bara ser hinder utan identifierar möjligheter i ett högt tempo från början till slut.
Du är en lagspelare som inspirerar andra att göra sitt bästa och tar ansvar för dina egna resultat. Din vilja att ständigt utvecklas och lära dig nya saker är en stark drivkraft för dig. Du har god systemvana, grundläggande kunskaper i Office-paketet och Excel, samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Då vi har stort fokus på nöjda kunder är det viktigt att du är serviceinriktad, lösningsorienterad, social och positiv och dessa egenskaper visar du också självklart gentemot dina kollegor genom att bidra till en god stämning och prestigelöshet. Detta skapar den speciella teamkänsla och yrkesstolthet som kännetecknar oss på Veho Bil.
Vi erbjuder dig
Veho Bil erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjär stämning där vi alla hjälper varandra och accepterar varandras olikheter. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling.
Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss
Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och med din kompetens är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att göra skillnad och lyckas. Förutom kompetensutveckling erbjuder vi ett förmånligt bonussystem samt andra förmåner såsom friskvårdsbidrag och olika former av rabatter. Vi har också ett samarbete med Great Place To Work där vi jobbar med olika aktiviteter och ett förbättringsarbete.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag ansök därför så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veho Bil Sverige AB
(org.nr 556721-5362), https://www.vehobil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundcenterchef
Anna Bodin anna.bodin@vehobil.se 010-212 06 20 Jobbnummer
9698096