Kundcentermedarbetare Veho Bil Sverige AB-Smista
2025-08-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
Vi expanderar vårt kundcenter och söker nu en ny kollega!
Motiveras du av att möta kunder och ge bästa tänkbara service? Då är det kanske dig vi söker som vår nya Servicerådgivare till vårt Kundcenter på Vehobil . Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Vill du vara med och utveckla vår centrala kundfunktion och arbeta med Mercedes-Benz premiumprodukter?
Hos oss får du arbeta i en central roll med alla våra anläggningar, och vara en viktig del av vårt engagerade team som sätter kundupplevelsen i fokus.
Du kommer att arbeta
På vår anläggning i Smista i en central funktion med alla våra anläggningar får du arbeta med Mercedes-Benz fantastiska produkter, som ständigt utvecklas med den senaste tekniken. Du kommer att vara en viktig del av vårt kundcenter. Kundcentret är idag en enhet som är baserad på vår huvudanläggning i Stockholm (Smista). Som medarbetare på vårt kundcenter möter du våra kunder via telefon och mejl och i alla digitala kanaler. Dina arbetsuppgifter omfattar bokning av verkstadsarbeten för personbilar och transportbilar rådgiva och ge prisuppgifter till kunders verkstadsbesök som service och reperationer. Du ansvarar också för administration och support av kundärenden som inkommer via externa och interna kanaler.
Vem du är
Du är en person som ger service ser det som en självklarhet att alltid göra det lilla extra för kunden. Har du erfarenhet från bilbranschen, kunskaper i KOBRA, telefonväxelsystem eller erfarenhet av Mercedes-Benz är det meriterande. Vi söker dig som inte bara ser hinder utan identifierar möjligheter i ett högt tempo från början till slut.
Du är en lagspelare som inspirerar andra att göra sitt bästa och tar ansvar för dina egna resultat. Din vilja att ständigt utvecklas och lära dig nya saker är en stark drivkraft för dig. Du har god systemvana, grundläggande kunskaper i Office-paketet och Excel, samt behärskar svenska och engelska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Då vi har stort fokus på nöjda kunder är det viktigt att du är serviceinriktad, lösningsorienterad, social och positiv och Dessa egenskaper visar du också självklart gentemot dina kollegor genom att bidra till en god stämning och prestigelöshet. Detta skapar den speciella teamkänsla och yrkesstolthet som kännetecknar oss på Veho Bil.
Vi erbjuder dig
Veho Bil erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete i ett flexibelt, ödmjukt team som kännetecknas av familjär stämning där vi alla hjälper varandra och accepterar varandras olikheter. Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och din kompetens kommer att göra skillnad. Om du är en person med ansvarstagande och egen drivkraft finns stora möjligheter till utveckling.
Vi tycker det är viktigt att du trivs hos oss
Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje och med din kompetens är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att göra skillnad och lyckas. Förutom kompetensutveckling erbjuder vi ett förmånligt bonussystem samt andra förmåner såsom friskvårdsbidrag och olika former av rabatter. Vi har också ett samarbete med Great Place To Work där vi jobbar med olika aktiviteter och ett förbättringsarbete för att bibehålla rankningen som en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag ansök därför så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veho Bil Sverige AB
(org.nr 556721-5362), https://www.vehobil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundcenterchef
Anna Bodin anna.bodin@vehobil.se
9454345