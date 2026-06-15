Kundcentermedarbetare Skanska Rental - Lund
Skanska Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2026-06-15
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Välkommen till Rental, där vi erbjuder produkter och tjänster för den moderna arbetsplatsen. Här blir du del av en rikstäckande verksamhet med lokal närvaro där maskiner är vår vardag och människor vår styrka. Tillsammans med kollegor som brinner för service, kvalitet, säkerhet och hållbarhet skapar vi projekt som flyter på.
Ansvara för service, rådgivning och maskinuthyrning
Hos oss blir du en viktig del av teamet. Tillsammans skapar vi ett varmt bemötande och tydlig rådgivning för våra kunder. Du utgår främst från kundcentret och verkstaden. Du arbetar även ibland ute hos kund, vilket ger dig möjlighet att komma närmare deras vardag och behov.
I rollen arbetar du med reparationer, service och underhåll av utrustning. Du ger rådgivning kring vårt maskinutbud, är delaktig i försäljningen och bidrar till smidiga leveranser. Du säkerställer att utrustningen håller hög kvalitet och är säker att använda, samtidigt som du är med och uppfyller våra miljökrav.
Vi är ett engagerat team som stöttar varandra och skapar en trygg, inkluderande arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och känna dig delaktig.
Du har säljerfarenhet och ett stort intresse för service
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett genuint engagemang i det du gör. Du trivs i mötet med människor och har lätt för att skapa goda relationer, både med kunder och kollegor. Du tar ansvar, är handlingskraftig och hjälper gärna till där det behövs för att ge bästa möjliga service.
Eftersom rollen innebär ett nära samarbete med våra övriga kundcenter är det viktigt att du är flexibel, nyfiken och van vid att samarbeta. Du arbetar strukturerat, är noggrann i dina arbetsuppgifter och tycker om att hitta lösningar som överträffar kundens förväntningar.
Tjänsten kräver:
Minst två års erfarenhet av ett servicearbete
Minst två års erfarenhet av reparationer och maskinkunskap
Flytande kunskaper i svenska i tal- och skrift, samt goda kunskaper i engelska
God datorvana, så som kunskaper i Word och Excel
B-körkort
Det är meriterande om du har förarbevis och erfarenhet av att köra hjullastare eller större maskiner. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet från uthyrningsbranschen eller byggbranschen.
Välkommen med din ansökan
Skicka in CV och personligt brev innan sista ansökningsdag 9 augusti. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kundcenterchef Ida Nielsen på telefon 010-448 02 11.
Förmåner som får dig att må bra
Värdesätter du, precis som vi gör, att må bra på jobbet och ha en trygg anställning? Då tycker vi att du ska välja oss för din framtida karriär. Kika på våra förmåner här: Förmåner, friskvård och försäkring | skanska.se.
Vi gör saker på ett sätt som skiljer oss från mängden. Till att börja med är vi verksamma i tio marknader, över två kontinenter och vi arbetar inom fyra olika områden: bygg, kommersiell utveckling, bostadsutveckling och förvaltningsfastigheter. I många projekt tar vi hand om allt, från design och utveckling till byggnation och underhåll. Det skapar en vardag där vårt gemensamma lärande aldrig tar slut. Det gör inte heller dina möjligheter med oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanska Sverige AB
(org.nr 556033-9086)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skanska Sverige Jobbnummer
9964343