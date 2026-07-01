Kundcentermedarbetare betong till Sydsten i Malmö
Roi Rekrytering Sverige AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-07-01
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Vill du vara en central del av Sydstens kundcenter och ha en vardag full av kundkontakt, logistikkoordinering och samarbete? Som Kundcentermedarbetare är du med och ser till att rätt betong hamnar på rätt plats i rätt tid.
Nu söker vi en Kundcentermedarbetare betong till Sydsten i Malmö!
Vad gör en Kundcentermedarbetare hos oss?
Som Kundcentermedarbetare inom affärsområde betong hos Sydsten blir du en del av ett bolag med stor kompetens inom betong och bergmaterial. Du rapporterar till Kundcenterchefen och kommer att få en gedigen introduktion i Sydstens verksamhet som ger god inblick i produktionen av färdigbetong, betongpumpning samt vår logistik innan du tar ett tydligt eget ansvar.
Du är den direkta kontakten för Sydstens kunder i Skåne – från ordermottagning och offertlämning till daglig transportplanering. Du är en viktig länk mellan kunden och fabrikerna.
Rollen är bred och operativ, och kräver att du trivs med ett högt tempo, tar egna beslut i vardagen och trivs med att hjälpa kunder att hitta rätt lösning.
Några av dina viktigaste arbetsuppgifter:
Ta emot och administrera kundorder
Lämna offerter och vägleda kunder i valet av rätt produkt och tjänst
Planera och koordinera dagliga transporter och tjänster.
Hålla löpande kontakt med kunder, fabriker, chaufförer och pumpmaskinister
Bidra till att förbättra gemensamma rutiner och arbetssätt
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund i byggbranschen eller angränsande sektorer, kanske från bygghandel, prefab, stål eller glas eller annan relevant erfarenhet som gör att du kan förstå våra kunder. Du behöver vara serviceinriktad, strukturerad och bekväm med att ta ansvar i en föränderlig vardag.
Det viktigaste är att du trivs med kundkontakt, är van att arbeta i affärssystem och bidrar till teamet med en prestigelös och lösningsorienterad attityd.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av kundtjänst, innesälj eller ordermottagning
Har bakgrund från byggbranschen eller angränsande sektorer – ett krav för att förstå affären
Är självgående och trivs med att fatta egna beslut i vardagen
Har god systemvana och är snabblärd och har intresse av att lära dig nya digitala verktyg
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av transportledning och logistikkoordinering är meriterande. Kunna kommunicera på grundläggande nivå på Engelska i tal och skrift är ett krav och B-körkort är ett plus.
Mer om Sydsten
Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong och bergmaterial i Skåne, Blekinge och Halland. Bolaget ägs till lika delar av Skanska Industrial Solutions och Unicon i Danmark och har ca 100 medarbetare. I Fosie, Malmö, finns en av de större fabrikerna och även ett ackrediterat betonglaboratorium för kvalitetskontroll, produktutveckling men även för externa kunder – ett tydligt uttryck för devisen: kunskap i kubik. Här möts du av ett engagerat team med lång erfarenhet och ett genuint intresse för sitt hantverk.
Läs mer om oss på www.sydsten.se
Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan redan idag. Vi tar ej emot personligt brev. Kandidater som har en relevant profil för rollen kommer att få urvalsfrågor kopplade till rollen.
I den här rekryteringen samarbetar Sydsten med ROI Rekrytering.
Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg på lisa.alsterberg@roirekrytering.se
.
OBS - annonsen kommer ligga ute under juli månad och vi kommer först att påbörja urvalsprocessen från v.32.
Anställning & villkor
Omfattning - Heltid (40 tim/vecka)
Placering - Malmö (Fosie)
Förmåner - Kollektivavtal, friskvårdsbidrag
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Stenyxegatan 7 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydsten Kontakt
Lisa Alsterberg lisa.alsterberg@roirekrytering.se 0733941505 Jobbnummer
9986287