Kundcenterchef till Skanska Rental - Södertälje
2025-09-30
Vill du vara med och skapa hållbara arbetsplatser och samtidigt utveckla både människor och affärer?
På Skanska Rental tror vi på kraften i att dela - att hyra är hållbart! Vi är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB och en del av Skanska Industrial Solutions. Genom våra tjänster hjälper vi bygg- och industriföretag att skapa produktiva, säkra och hållbara arbetsmiljöer. Nu söker vi en engagerad ledare till vårt kundcenter i Södertälje som vill utvecklas tillsammans med oss.
Ledarskap som utvecklar både människor och affärer
Som kundcenterchef får du en nyckelroll i att leda och utveckla både teamet och affären. Du blir en viktig del i vår resa framåt, där vi bygger vidare på en stabil grund och tar nästa steg på marknaden. Ditt fokus blir att skapa en arbetsplats där både medarbetare och kunder trivs, utvecklas och känner sig trygga.
Du kommer bland annat att:
- Rekrytera, coacha och inspirera ditt team
- Säkerställa att våra kunder får snabb, personlig och effektiv service
- Följa upp och utveckla kundupplevelsen genom analys och förbättringsarbete
- Planera, leda och utveckla den dagliga verksamheten med fullt budget- och resultatansvar
- Skapa nya affärer och stärka vår marknadsposition genom proaktivt kundarbete och nära samarbeten
- Genomföra kundbesök och bygga starka, långsiktiga relationer
Har du erfarenhet av att leda team och driva försäljning?
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av att leda personal och ett dokumenterat affärsansvar inom uthyrningsbranschen eller en liknande verksamhet. Du har även erfarenhet av uppsökande försäljning och trivs med att skapa nya affärsmöjligheter.
Som person är du öppen, affärsdriven och relationsskapande. Du har ett tryggt och tydligt ledarskap, kommunicerar klart och inkluderande, och har förmågan att engagera och motivera ditt team. Du har god förståelse för affären och ser helheten, från kundens behov till teamets utveckling och resultat.
För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du:
- Arbete med mycket variation i lokaler optimala för maskinuthyrning
- Bli del av ett engagerat team med högt driv och god stämning
- Möjlighet att påverka och utvecklas - både som ledare och person
- Trygghet och stöd från en stor organisation med starka värderingar
Redo att ta nästa steg?
Sista ansökningsdag är 20 oktober, men vi rekryterar löpande - så vänta inte med din ansökan. Har du frågor? Hör gärna av dig till distriktschef Fredrik Ahlström på telefon 010-448 05 59, eller HR Business Partner Lena Forssblad, 010-449 01 87.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Våra medarbetare är vår främsta styrka och det är viktigt att du känner dig trygg hos oss. Vi vill att du ska trivas på jobbet och ha kul med dina kollegor. Vi lovar dig som medarbetare en ständig kompetensutveckling och tillhandahåller en rad internutbildningar, befattningsspecifika program och utvecklingsmöjligheter. För oss är hälsa och säkerhet extra viktigt och det ligger även som grund för våra förmåner till dig som anställd på Skanska.
Skanska använder sin kunskap och framtidsinsikt för att bidra till hur människor lever, arbetar och samverkar. Vi är ett av världens största projektutvecklings- och byggföretag med en omsättning på 157 miljarder kronor under 2023. Skanska är verksamma på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Tillsammans med våra kunder och en samlad expertis hos cirka 27 000 medarbetare skapar vi innovativa, hållbara lösningar som främjar hälsa och välbefinnande bortom vår livstid.
