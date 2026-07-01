Kundcenterchef/Innesäljare betong till Sydsten i Malmö
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2026-07-01
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Vill du vara med och leda Sydstens kundcenter i Skåne – och kombinera ett genuint ledaruppdrag med en aktiv roll som innesäljare. Som Kundcenterchef i Fosie, Malmö, har du personalansvar, egna kundkategorier och ett möjligt karriärspår mot ett bredare säljansvar inom Sydsten.
Nu söker vi en Kundcenterchef/Innesäljare betong till Sydsten i Malmö!
Vad gör en Kundcenterchef hos oss?
Som Kundcenterchef inom affärsområde betong hos Sydsten blir du en del av ett bolag med stor kompetens inom betong och bergmaterial. Du leder ett team med tre medarbetare och är själv en aktiv del av vardagen. Du rapporterar till Affärsområdeschef Betong, och kommer att få en gedigen introduktion i Sydstens verksamhet som kommer ge god inblick i produktionen av färdigbetong, betongpumpning samt vår logistik innan du tar ett tydligt eget ansvar.
Du ansvarar för att kundcenterarbetet i Skåne fungerar smidigt med allt från schemaläggning och avvikelsehantering till egna offerter och tillsammans med våra säljansvariga skapar nya och utvecklar befintliga kundrelationer för såväl mindre som större projekt. Du är en viktig länk mellan kunden, säljansvariga och de tillverkande fabrikerna.
Rollen innehåller dels ett ledaruppdrag, dels ett aktivt bidrag till affären. På sikt finns en möjlighet att utvecklas i rollen och kanske axla ett bredare säljansvar.
Några av dina viktigaste arbetsuppgifter:
Leda, planera och fördela arbetet för KC-teamet (3 medarbetare),
Personalansvar med bl.a. medarbetarsamtal och lönesamtal.
Ansvara för schemaläggning, hantering av avvikelser och kundreklamationer
Vara operativt aktiv i teamet och agera backup vid frånvaro, semester och stötta vid arbetstoppar
Driva innesäljuppdraget för utvalda kundkategorier – offert till leverans
Lämna offerter för de lite större projekten i nära samarbete med säljansvariga
Arbeta enligt Sydstens strukturer och samtidigt vara lyhörd och fortsätta utveckla arbetssätt för att ständigt förbättra vår affär.
Samarbeta tätt med fabrikerna i Skåne samt med avdelningarna för betongpumpning & logistik
Bidra till att attrahera nya kunder och fördjupa befintliga relationer
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda ett team och av försäljning – gärna i en bransch med koppling till bygg och byggmaterial. Du är kommunikativ, affärsmässig och trygg i en roll där du både leder och bidrar operativt.
Du är en tydlig kommunikatör som med inspiration och en coachande förmåga skapar engagemang och trygghet i kombination med tydlighet avseende krav och förväntningar.
Du är en närvarande ledare som arbetar tillsammans med ditt team och har en tydlig operativ förankring i det dagliga arbetet samtidigt som du leder och stöttar dina kolleger på KC i deras vardag
Det viktigaste är att du förstår affär och kundrelationer, tar ansvar för ditt team och bidrar med en prestigelös attityd. Sydstens modell är att gruppens prestation går före den enskilda individens.
Vi tror att du:
Har ledarerfarenhet – dokumenterat ansvar för ett team, även ett litet sådant
Har bakgrund från byggbranschen eller angränsande sektorer – ett krav för att förstå affären
Har erfarenhet av försäljning och kundrelationsarbete, gärna innesälj
Är självgående och trygg i att driva både ditt team och dina egna affärer framåt
Har god systemvana och är snabblärd inför nya digitala verktyg
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av kundcenter- eller innesäljledning, transport- och logistikkoordinering eller offert- och projektförsäljning är meriterande. B-körkort samt att kunna kommunicera på grundläggande nivå i tal och skrift på engelska är ett krav.
Mer om Sydsten
Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong och bergmaterial i Skåne, Blekinge och Halland. Bolaget ägs till lika delar av Skanska Industrial Solutions och Unicon i Danmark och har ca 100 medarbetare. I Fosie, Malmö, finns en av de större fabrikerna och även ett ackrediterat betonglaboratorium för kvalitetskontroll, produktutveckling men även för externa kunder – ett tydligt uttryck för devisen: kunskap i kubik. Här möts du av ett engagerat team med lång erfarenhet och ett genuint intresse för sitt hantverk.
Läs mer om oss på www.sydsten.se
Välkommen med din ansökan
Skicka in din ansökan redan idag. Vi tar ej emot personligt brev. Kandidater som har en relevant profil för rollen kommer att få urvalsfrågor kopplade till rollen.
I den här rekryteringen samarbetar Sydsten med ROI Rekrytering.
Vid frågor, kontakta rekryteringskonsult Lisa Alsterberg på lisa.alsterberg@roirekrytering.se
.
OBS - annonsen kommer ligga ute under juli månad och vi kommer först att påbörja urvalsprocessen från v.32.
Anställning & villkor
Omfattning - Heltid
Placering - Malmö (Fosie)
Förmåner - Kollektivavtal, friskvårdsbidrag
Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248)
Stenyxegatan 7 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sydsten Kontakt
Lisa Alsterberg lisa.alsterberg@roirekrytering.se 0733941505 Jobbnummer
9986286