Kundassistent vid behov till Øresundsbrons betalstation
Adecco Sweden AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-04-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-19Om tjänsten
Øresundsbron är en unik arbetsplats som bidrar till integration i regionen. Leveransavdelningen har i uppdrag att hantera alla våra kunder före, under och efter resan, och vårt motto är att vi ska leverera en snabb, säker och smidig passage 24 timmar om dygnet. Vi utvecklar ständigt vårt arbetssätt och använder den senaste tekniken.
Som kundassistent är du vårt ansikte utåt och erbjuder en enastående kundupplevelse i en aktiv miljö där ingen dag är den andra lik. Du möter pendlare på väg till arbetet på andra sidan sundet, förväntansfulla turister från många europeiska länder, kunder på väg för en avkopplande helg och affärskunder. Arbetsplatsen är öppen alla dagar om året och arbetet kan ske både remote från en arbetsstation och utomhus.
I din roll kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innebära:
• Hjälpa kunder vid betalstationen med information och betalning
• Dirigera trafiken och hantera situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet
• Ge enastående service till pendlare, turister och övriga kunder
Tjänsten som kundassistent är ett konsultuppdrag vid behov via Adecco. Du förväntas arbeta minst 16 timmar per vecka vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning samt heltid under sommarperioden.
Start för denna tjänst är 13 maj och inleds med en introduktionsdag. Därefter planeras 5 utbildningspass in efterföljande veckor för att du ska få rätt förutsättningar in i arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är en lagspelare och trivs i team, men som också känner dig trygg i att arbeta självständigt. Du tar ansvar inom givna ramar och använder ditt omdöme för att skapa goda kundupplevelser. Du har lätt för att sätta dig in i nya system, har god datorvana och en förmåga att få kunden att känna sig hörd.
Då Öresunsbron har öppet dygnet runt är arbetsdagarna måndag-söndag och arbetstiderna är förlagda på tre skift: dag-, eftermiddags- och nattpass. Det är viktigt att du som söker har i åtanke att man inte alltid kan förlita sig på kollektivtrafiken för transport ut till arbetsplatsen under obekväma arbetstider.
Viktigt för tjänsten är:
• Du är just nu studerande på minst 50 % eller har annan huvudsaklig sysselsättning
• Du har minst tre terminer kvar på dina studier
• Du kan arbeta cirka 2 dagar (16 h) per vecka och är även tillgänglig för heltidsarbete under sommar och jul
• God förståelse för både det svenska, danska och engelska språket
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet från servicebranschen
• Flytande danska eller övriga språk
• B-körkort
Om Øresundsbron
Vi kan erbjuda en spännande och mångsidig tjänst på en visionär och dynamisk dansk-svensk arbetsplats, som utgör navet i en pulserande region där du är med och påverkar utvecklingen. Vi är 145 medarbetare som jobbar för att Øresundsbron ska vara den bästa vägen till upplevelser och möjligheter på andra sidan Öresund. Våra medarbetare skapar möjligheter till vår framgång. Vår organisation är präglad av proaktivitet, förändringsvilja och öppenhet. Ett välfungerande samarbete är en förutsättning för att nå våra mål. Och därför är vi på Øresundsbron hjälpsamma brobyggare.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringen vänligen kontakta ansvarig rekryterare:
Sofia Fahlén via sofia.fahlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sofia Fahlén Sofia.Fahlen@adecco.se Jobbnummer
9862787