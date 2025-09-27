Kundansvarig/verksamhetschef till Molnet Personlig Assistans AB
2025-09-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Sollefteå
Molnet Personlig Assistans AB är ett mindre assistansbolag med en stark passion för att göra det lilla extra för våra kunder. I snart 10 år har vi bedrivit personlig assistans. Vårt mål är att erbjuda personlig assistans med högsta kvalitet, där varje kund och varje behov får den uppmärksamhet och omsorg de förtjänar. Vi värdesätter närhet, flexibilitet och en individuell, skräddarsydd lösning för varje kund. Nu söker vi en engagerad och ansvarstagande Kundansvarig/Verksamhetschef som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare och bidra till vår vision.Om tjänsten
I rollen som Kundansvarig/Verksamhetschef får du ett övergripande ansvar för både kundrelationer och den operativa verksamheten. Du är den viktiga länken mellan kunder, assistenter och ledning och säkerställer att vi lever upp till våra högt ställda krav på kvalitet och omtanke. Du kommer att arbeta nära både kunder och medarbetare och vara en drivande kraft för att skapa en trygg och professionell arbetsmiljö, samtidigt som du kontinuerligt utvecklar verksamheten för att möta både kundernas och marknadens behov.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att bygga och upprätthålla nära och långsiktiga kundrelationer.
Säkerställa att kundernas behov och önskemål tillgodoses genom individuella lösningar.
Leda och stötta våra assistenter i deras dagliga arbete för att säkerställa hög kvalitet på assistansen.
Rekrytera, introducera och utbilda nya medarbetare i bolaget.
Föra regelbundna uppföljningar med kunder och anhöriga för att säkerställa nöjdhet och anpassning av assistansen.
Ansvara för den dagliga driften, inklusive budget och ekonomiuppföljning.
Driva utveckling av rutiner och arbetssätt för att möta kundernas behov på bästa sätt.Kvalifikationer
Erfarenhet inom personlig assistans eller vård och omsorg.
Meriterande med arbetserfarenhet inom ledarskap/chefsbefattning.
Förmåga att kommunicera tydligt och skapa förtroende både internt och externt.
Körkort B Dina personliga egenskaper
Du är en empatisk och lyhörd ledare med ett genuint intresse för att göra skillnad för våra kunder och medarbetare. Du har en lösningsorienterad och flexibel inställning och tycker om att arbeta i en miljö där det är korta beslutsvägar och mycket eget ansvar. Din kommunikativa förmåga gör att du både kan vägleda assistenter och bygga långsiktiga relationer med kunder och anhöriga.
Vad vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad för våra kunder.
En liten och engagerad arbetsgrupp där dina idéer och insatser uppskattas.
Flexibel arbetstid och möjlighet att arbete hemifrån.
Konkurrenskraftig lön och goda anställningsvillkor. Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till mikael@molnetassistans.se
. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Frågor?
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om tjänsten. Kontakta Mikael Olsson.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till att vi kan fortsätta göra det lilla extra för våra kunder!
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: mikael@molnetassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Molnet Personlig Assistans AB
(org.nr 556909-8881)
856 40 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Mikael Olsson mikael@molnetassistans.se 070-650 27 77 Jobbnummer
9529636