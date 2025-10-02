Kundansvarig till StjärnaFyrkant i Malmö - Försäljning mot befintliga k...
Our Stars AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-10-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Our Stars AB i Malmö
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Topp 3 för detta jobbet Du får möjlighet att arbeta med försäljning av innovativa lösningar inom telefoni, IT och teknik
Du får utveckla starka relationer med befintliga kunder och vara med och öka försäljningen
Du erbjuds en fast månadslön plus bonus baserat på dina prestationer.
Om jobbet På StjärnaFyrkant arbetar vi med telefoni, IT och fordonslösningar för att hjälpa företag att förbättra sin kommunikation med kunder och medarbetare. Vi söker nu en driven kundansvarig som vill vara med på vår spännande resa!
Ditt huvudansvar är att utveckla våra relationer med befintliga kunder till StjärnaFyrkant och våra samarbetspartners, öka försäljningen och omförhandla befintliga avtal genom att identifiera nya möjligheter och erbjuda värdefulla lösningar som hjälper dem att nå sina mål. Genom proaktiv kommunikation via telefon, e-post och digitala möten bygger du förtroende med våra kunder och hittar nya sätt att addera värde till deras verksamhet.
Om dig Vi ser att du har tidigare erfarenhet av försäljning och är van vid att hantera B2B-kunder. Du har en stark förmåga att förstå kundens behov och hitta lösningar som passar deras verksamhet. Det är också viktigt att du är driven, självgående och har en passion för att uppnå dina mål.
Vi erbjuder fasta arbetstider, en modern arbetsplats i centrala Malmö och utbildning inom försäljningstekniker, ledarskap och personlig utveckling. Du kommer också att få en fast månadslön plus bonus baserat på dina prestationer.
Är du intresserad av att bli del del av StjärnaFyrkant teamet? Så om du vill bli en del av vårt härliga och energifyllda team på StjärnaFyrkant och hjälpa oss att ta vår verksamhet till nästa nivå, skicka in din ansökan så snart som möjligt! Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://stjarnafyrkant.se/stjarnafyrkant-malmo/ Arbetsplats
StjärnaFyrkant Malmö Kontakt
Daniel Holmström daniel.holmstrom@stjarnafyrkant.se Jobbnummer
9538289