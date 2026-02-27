Kundansvarig till Riksbyggen i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet.
Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss. Riksbyggen söker kundansvarig i Stockholm
Nu söker vi en kundansvarig till Riksbyggens kundgrupp i marknadsområde Stockholm. Rollen som kundansvarig är central i vår kundorienterade organisation och har huvudansvaret för den löpande dialogen med våra kunder som består av bostadsrättsföreningar och kommersiella kunder.
Hos oss gör du skillnad
I Riksbyggen arbetar vi långsiktigt och utvecklar hela tiden vår verksamhet för att på bästa sätt kunna tillgodose våra kunders behov. Vår kärnverksamhet är bostadsrättsföreningar, men vi har även många uppdrag åt privata och offentliga fastighetsägare och företag. Marknadsområdet har ca 120 medarbetare och har kontor i Stockholm. Tjänsten finns inom förvaltningsorganisationen som sköter kundernas boendemiljöer och ekonomiska förvaltning.
Vad ska du göra?
I rollen som kundansvarig har du en central roll i vår kundorienterade organisation och huvudansvaret för kundstrategi för våra bostadsrättsföreningar. Kundansvarig planerar, driver och följer upp kundteamet så att våra kunder får full tillgång till all den breda fastighetskompetens som finns inom Riksbyggen.
Rollen som kundansvarig innebär att på ett affärsmässigt sätt stärka och utveckla befintliga kundrelationer. Med kunskap om kundernas behov och intressen erbjuder du kundanpassade lösningar utifrån Riksbyggens totala tjänsteutbud och upprättar anbud, offerter och avtal.
I arbetet ingår:
• Att säkerställa en långsiktig och proaktiv plan för dina kunder.
• Uppstart och avslut av kunder och uppdrag.
• Ansvar för att nå uppsatta försäljnings- och budgetmål, samt att säkerställa intäkter och lönsamhet för dina kunder.
• Att arbeta med hela säljprocessen - från behovsanalys och identifiering av affärsmöjligheter till avslut och uppstart av uppdrag.
• Aktivt samarbete med vår leveransorganisation, med fokus på att säkerställa både kundnöjdhet och lönsamhet i uppdragen.
• En roll som styrelseledamot i en av våra medlemsföreningar.
Kundgruppen består av flera kundansvariga som tillsammans arbetar för att utveckla och driva arbetet framåt och för att nå marknadsområdet gemensamma intäktsmål. Tillsammans med övriga kundansvariga deltar du även i kundaktiviteter såsom tematräffar och mässor. I rollen som kundansvarig kan det innebära arbete på kvällstid vilket kompenseras med en i övrigt flexibel arbetstid.
Du bidrar med din kompetens och ditt engagemang
Vi söker dig som brinner för att utveckla affären tillsammans med kunden utifrån deras behov.
Du har en akademisk utbildning från universitet/högskola eller motsvarande, gärna med inriktning på försäljning, teknik- eller fastighetsekonomi. Du har erfarenhet av att arbeta med kundvård och försäljning i tjänsteföretag, gärna inom fastighetsbranschen, samt vana att genomföra och driva avtalsförhandlingar. Det är meriterande om du har erfarenhet av AFF-avtal samt förenings-/styrelsearbete.
Du kombinerar ett strategiskt tänkande med ett operativt genomförandefokus. Med förmåga att se helheten och förstå kundens långsiktiga behov arbetar du strukturerat och målinriktat för att utveckla affären över tid. Du är proaktiv i ditt arbetssätt, identifierar möjligheter och risker i ett tidigt skede och tar initiativ till förbättringar som skapar värde för både kund och organisation.
Du har stort engagemang och en förmåga att självständigt driva säljprocesser framåt. Du är social och har en god samarbetsförmåga, är bekväm i olika datasystem samt har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift. För att lyckas i rollen behöver du ha hög servicekänsla, ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att omsätta strategiska mål till konkreta aktiviteter.
Som person drivs du av att skapa goda kundrelationer och göra lönsamma, långsiktigt hållbara affärer. Du är intresserad av människor och kommunicerar lätt med olika personer internt och externt på ett förtroendeingivande och professionellt sätt.
Tjänsten kräver B-körkort.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm men arbete förekommer på andra orter inom marknadsområdet.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Ansökan skickar du till oss senast 2023-04-05 via www.riksbyggen.se
under Jobba hos oss/Lediga jobb. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
Vid frågor kontaktas kundgruppschef Sahar Asgari, sahar.asgari@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.
Klicka HÄR om du är nyfiken på Riksbyggen.
