Kundansvarig till Pollex AB i Stockholm/Mälardalen
2026-06-02
Vill du kombinera teknisk kompetens inom VA med ett kundnära arbete? Då kan det här vara din nästa utmaning. Pollex växer och söker nu en kundansvarig inom underhållstjänster och schaktfria lösningar för ledningsförnyelse i Stockholm/Mälardalen. Välkommen med din ansökan!
Som kundansvarig ansvarar du för försäljningen genom att bygga och utveckla långsiktiga relationer med både nya och befintliga kunder inom kommuner, industri och privata bolag. Du arbetar mot uppsatta mål och planerar din egen vardag, som inkluderar proaktiv kundbearbetning, mötesbokning, platsbesök, deltagande på mässor samt samordning och uppföljning. Din främsta uppgift är att hjälpa kunder att lyckas med schaktfria lösningar och ett effektivt underhåll. Genom kundmöten skapar du nya affärsmöjligheter och sprider kunskap om Pollex arbetssätt inom underhåll, utredning och förnyelse av VA-nätet. En perfekt roll för dig som vill arbeta nära kunder, ta eget ansvar och utvecklas tillsammans med Pollex.
Rollen innebär resor inom Stockholm och Mälardalen, inklusive några hotellnätter per år. Du utgår från kontoret i Södertälje och rapporterar till Sälj- och marknadschef.
Långsiktigt och proaktivt försäljningsarbete
Kundkontakt – bearbetning, planering, samordning, information
Utbilda befintliga såväl som nya kunder om Pollex arbetssätt inom underhåll, utredning och förnyelse av VA-nätet
Administrativa uppgifter
Delta på och planera inför mässor
För att lyckas i rollen ser vi att du har god teknisk kunskap inom VA samt ett starkt fokus på att skapa en positiv kundupplevelse. Du har en god förmåga att bygga och utveckla relationer och trivs i en målinriktad roll där du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Som person är du strukturerad och har en hög ambition att leverera arbete av hög kvalitet som du är stolt över. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Branschkunskap inom VA, t.ex. i en roll som rörtekniker, arbetsledare, VA-ingenjör eller inom försäljning
B-körkort
Goda datakunskaper
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i tal och skrift
Pollex har idag cirka 140 anställda och en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Vi specialiserar oss på förnyelse, rensning och underhåll på kommunala och privata ledningsnät. Vi arbetar återkommande i 220 av Sveriges 290 kommuner.
Sedan 2021 är Pollex en del av No Dig Alliance (NDA), en allians för schaktfri ledningsförnyelse. NDA strävar efter att vara Nordens ledande aktör inom schaktfritt, med branschens främsta och mest kompetenta medarbetare. För våra medarbetare innebär detta trygghet och goda möjligheter till utveckling.
Denna rekrytering sker i samarbete med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
). Välkommen med din ansökan redan idag då vi arbetar löpande med urval och intervjuer. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb.
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se +46735263329
