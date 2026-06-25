Kundansvarig till Försäkrings AB Göta Lejon
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2026-06-25
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera kundrelationer, rådgivning och försäkringskompetens? Är du en person som trivs med stort eget ansvar, uppskattar långsiktiga relationer och vill verka för Göteborgs stads bästa? Då kan du vara den vi söker.Dina arbetsuppgifter
Om rollen
Som Kundansvarig hos Göta Lejon får du en central roll i att vårda, utveckla och stärka våra kundrelationer. Du fungerar som en viktig länk mellan våra kunder och bolaget i frågor som framförallt rör riskhantering och försäkringar. Rollen innebär nära samarbete med både kunder och kollegor, där du bidrar till att skapa långsiktigt nytta för stadens kunder.
Du kommer att ha många kontaktytor och kommunicera med personer på olika nivåer, inte minst inom ledningsgrupper och beslutsfattande funktioner. Samtidigt är du delaktig i att utveckla våra arbetssätt och bidra till vår fortsatta digitaliseringsresa.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer
Vara rådgivande kontaktperson i risk- och försäkringsfrågor
Planera, genomföra och följa upp kunder genom möten, planerade riskbesiktningar och skador
Bidra till kundernas långsiktiga utveckling inom försäkrings-, risk- och skadefrågor
Bygga förtroende och skapa starka relationer med kunder
Samverka nära med kollegor inom Göta Lejon och tillsammans analysera kundernas behov av stöd och rådgivning inom försäkrings-, risk- och skadefrågor
Planera arbetet utifrån kundernas behov samt tillsammans med dina kollegor analysera vilka kunder och frågor vi ska prioritera
Ansvara för rapportering och administrativa uppgifter kopplade till kundansvaret
Medverka i utvecklingen av verksamheten med fokus på digitalisering och effektiva arbetssättKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, relationer och försäkringsfrågor. Du är trygg i dig själv, nyfiken på att utvecklas och trivs i sociala sammanhang. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Du har en god förmåga att strukturera och kommunicera komplicerad information på ett tydligt och begripligt sätt. Som person är du analytisk, flexibel och initiativrik. Du uppskattar samarbete och har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt.
Vi söker dig som har
Relevant högskole- eller universitetsutbildning, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet i kombination med relevant utbildning
Minst några års erfarenhet från försäkringsbranschen
God förmåga att strukturera och organisera ditt arbete
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta självständigt med stort eget ansvar
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Entreprenadförsäkring
EgendomsförsäkringAnställningsvillkor
Hos oss får du vara med och bidra till dagens och framtidens Göteborg där du har möjlighet att göra nytta för göteborgarna, varje dag. Hos oss får du möjlighet till utveckling och utbildning och möjlighet att jobba i engagerade team tillsammans med kollegor med gedigen kunskap och erfarenhet från försäkringsbranschen.
Göta Lejon erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet till arbete både på kontoret och hemifrån, två dagar i veckan. Tjänsten kan också innebära en säkerhetsprövning.
Låter detta som en roll för dig? Välkommen med din ansökan och bli en del av Göta Lejons fortsatta utveckling.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Försäkrings AB Göta Lejon Kontakt
Chef
Jon Moln Teike jon.teike@gotalejon.goteborg.se 031-3685504 Jobbnummer
9979125