Kundansvarig säljare till Framtiden Business People
Framtiden i Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-06-05
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker dig som drivs av att vinna! Din inställning och vilja är viktigare än erfarenhet. Vi värdesätter egenskaper som laganda, tävlingsinstinkt och förmågan att ge allt för att nå målet. Här får du möjlighet att ta din vinnarskalle till nya höjder i en inspirerande och utvecklande säljroll. Betoning ligger på konsultprofiler inom Ekonomi/ Finans.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som kundansvarig säljare hos oss får du en nyckelroll i att förena talanger med spännande karriärmöjligheter. Du är företagets professionella ansikte utåt och bygger långsiktiga relationer med våra kunder.
Din vardag är varierad, med grunden nedan:
Prospektera nya kunder
Hantera kalla och varma samtal till kund
Identifiera personalbehov hos nya och befintliga kunder
Skräddarsy lösningar inom bemanning och rekrytering för kunden, agera rådgivande till kunds rekryteringsbehov
Genomföra säljmöte, både digitalt och främst fysiskt på plats hos kund i Stockholmsområdet
Uppföljning och kundvård på både kort och lång sikt
DIN PROFIL
Vi söker dig som är hungrig att fortsätta utvecklas inom försäljning! Du är målmedveten och resultatorienterad. Du trivs att arbeta med frihet under ansvar, och driver själv på för dig egen utveckling. Du tar ägande över ditt arbete och driver gärna på din omgivning för att lyckas tillsammans! Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet inom försäljning
Flytande i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av uppsökande försäljning, ex telefon- eller fältförsäljning
B2B-erfarenhet
Ekonomibakgrund/ -utbildning
OM FRAMTIDEN
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Vi gör skillnad genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera talanger till rätt företag främst inom IT/Teknik, ekonomi och kontor. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Som medarbetare på Framtiden skall det vara roligt att gå till jobbet! Vi är ett ambitiöst och härligt gäng som gillar att umgås med varandra och samtidigt alltid vill utvecklas tillsammans. Här strävar vi alltid efter att bli vårt bästa jag genom utbildning, träning och ständig utveckling i våra roller.
För oss på Framtiden är balansen mellan jobb och privatliv viktig, därför tillämpar vi förtroendetid och flexibel arbetsplats. Vi har också väl tilltaget friskvårdsbidrag och gemensam frukost varje dag.
Vi står för hög service, kvalitet och har ett klimat som är familjärt och grundat i sunda värderingar. Om du vill ha en arbetsplats präglad av en positiv kultur där vi, medarbetarna, är i fokus är Framtiden rätt ställe för dig.
VÅR REKRYTERINGSPROCESS
Vår rekryteringsprocess följer nedan:
Telefonintervju
Personlighets- och logiktest
Caseövning
Intervju med rekryterare
Referenstagning
Intervju med rekryterande chef
VILLKOR
Start: Augusti
Omfattning: 100%
Ort: Göteborg
Vi arbetar löpande med urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka iväg din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52723_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
400 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Isabell Wirgin isabell.w@framtiden.com Jobbnummer
9949961