Kundansvarig redovisningskonsult till Talenom i Växjö
2025-09-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
, Ulricehamn
Är du en erfaren redovisningskonsult som vill ta helhetsansvar för kundrelationer - med fokus på bokslut, rådgivning och affärsmannaskap?
Vi söker dig som är en trygg och självgående redovisningskonsult med flera års erfarenhet från byrå, som vill ta nästa steg i karriären. Du har ett genuint intresse för kundrelationer och vill bidra till både tillväxt och utveckling - för kunderna, teamet och verksamheten.
I rollen som kundansvarig redovisningskonsult får du ett övergripande ansvar för ett antal kunder, där du driver allt från löpande redovisning till bokslut och rådgivning. Du är en viktig del i att säkerställa kvalitet, kommunikation och kundnöjdhet - och du trivs med att vara den som håller ihop helheten.
Du blir en del av ett team med cirka tio kollegor där stämningen präglas av hjälpsamhet, prestigelöshet och stark laganda. Här får du både ansvar och frihet, och du har möjlighet att påverka både din egen vardag och hur vi arbetar tillsammans. Dessutom sitter du i eget kontorsrum - med plats för fokus, samtal och struktur.
Vad innebär rollen?Du kommer att:
Sköta löpande redovisning, moms, bokföring och bokslut
Upprätta årsredovisningar, skatteberäkningar och deklarationer
Ha nära och proaktiv dialog med kunder - både operativt och rådgivande
Bidra till digitalisering och effektivisering av kundernas ekonomiprocesser
Ta ansvar för din egen leverans och kommunikation med kund
Vi söker dig som har: Relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Du har minst 3 års erfarenhet av arbete med redovisning, gärna från byrå
Goda kunskaper i svenska och engelska
Ett affärsmässigt förhållningssätt och intresse för rådgivning
Kanske har du också: Erfarenhet av Fortnox och Capego
Arbetat med privata inkomstdeklarationer
Grundläggande kunskaper om 3:12-regler
Påbörjad eller färdig auktorisation
Intresse för att utveckla processer och rutiner
Som person:
Är du strukturerad, kommunikativ och har ett starkt servicefokus. Du har lätt för att skapa förtroende i dialogen med kunder, är ansvarstagande och har mod att ta initiativ. Du är en lagspelare som bidrar till helheten, samtidigt som du har förmågan att driva ditt eget arbete framåt med kvalitet och omtanke
Om Talenom
Talenom är ett modernt redovisnings- och rådgivningsföretag som lägger stort fokus på effektiva, digitala arbetssätt som gynnar såväl medarbetare som kund. Bolaget grundades i Finland 1972 och är idag börsnoterat på Helsingforsbörsen. I maj 2019 togs det första steget in på den svenska marknaden när en befintlig redovisningsbyrå förvärvades i Stockholm. Efter det har utvecklingen gått snabbt och våra kontor sträcker sig från Åre till Ystad.
Vi erbjuder våra medarbetare en modern arbetsplats med stort fokus på framtid och utveckling. Vårt ledarskapslöfte innebär tydliga mål och individuella karriärplaner för alla medarbetare. Vi månar om medarbetarnas hälsa och en bra balans mellan arbete och fritid. Vi är stolta över att ha certifierats som A Great Place to Work och ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg.
Talenoms arbete präglas av våra värdeord - mod, vilja och omtanke - och vi arbetar tillsammans för att det ska genomsyra hela organisationen. Vi är en inkluderande arbetsgivare och förespråkar mångfald och jämlikhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Tycker du att tjänsten låter spännande och tror dig vara rätt person? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Ansökan: Vi tar inte emot några ansökningar via mejl, utan du söker enkelt tjänsten på www.talenom.se.
