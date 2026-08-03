Kundansvarig Redovisningskonsult till Klara Consulting Mjölby!
Klara Consulting i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-08-03
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Om bolaget
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 600 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Varför ska du jobba hos oss? Vi vet att våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför lägger vi stort fokus på att skapa en arbetsplats där du både kan utvecklas professionellt och trivas i vardagen.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Vår ambition är att tiden du är hos oss på Klara Consulting ska vara den mest utvecklande tiden i din karriär, oavsett om du är i början av din resa eller redan har tagit flera steg på vägen.
Om du dessutom gillar att arbeta nära kunder, bygga långsiktiga relationer, skapa mervärde och ge rådgivning så kommer du att trivas hos oss!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Kundansvarig Redovisningskonsult till vårt kontor i Mjölby eller Linköping. Idag är vi 14 medarbetare fördelade på de två orterna och erbjuder en nära och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
I rollen arbetar du med en varierad kundportfölj bestående av bolag i olika branscher och storlekar. Vårt fokus på ägarledda företag ger dig möjlighet att bygga långsiktiga relationer och få en djup förståelse för kundernas verksamheter. Du har ett helhetsansvar för din kundstock och arbetar både operativt och rådgivande.
Arbetet omfattar kvalificerade delar inom redovisning, där bokslut, årsredovisningar och deklarationer utgör en central del. Du fungerar även som ett stöd för mer juniora kollegor genom att dela med dig av din kunskap och bidra till deras utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer och rapportering
Avstämningar samt arbete med skatt, moms- och arbetsgivardeklarationer
Kvalitetssäkring av leveranser
Rådgivning och strategiskt stöd till kunder
Viss hantering av löpande redovisning
Stöttning och coachning av juniora kollegor
Vem är du?
Du är en erfaren redovisningskonsult med flera års erfarenhet i bagaget som har byggt upp en trygg och stabil kompetens inom redovisning. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till att utveckla både kollegor och arbetssätt.
Som person är du hjälpsam, positiv och prestigelös, med ett naturligt engagemang för att stötta andra.
Vi ser gärna att du är initiativtagande och trivs i sammanhang där du får representera verksamheten, exempelvis genom att delta i nätverkande. Du har också ett affärsmässigt tänk och tycker om att vara med och utveckla verksamheten – genom att skapa nya kundrelationer och bidra till att kontoret växer på ett förtroendefullt och professionellt sätt.
Vi söker dig som:
Har flera års erfarenhet av redovisning
Tidigare arbetat på redovisnings- eller revisionsbyrå
Självständigt hanterar hela redovisningsflödet inklusive löpande redovisning, inkomstdeklarationer, årsbokslut och årsredovisning enligt K2-regelverket
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Behärskar svenska flytande och har grundläggande kunskaper i engelska
Det är extra meriterande om du:
Är auktoriserad redovisningskonsult
Är van vid kundansvar
Har ett intresse för affären och tycker om att vara med och utveckla kundrelationer samt bidra till företagets tillväxt
Har erfarenhet av K3 - regelverket
Har erfarenhet av Fortnox och/eller Capego
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter & flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Kollektivavtal
Praktisk information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Mjölby eller Linköping
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning med inledande provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta Andrea Ramshorn på andrea.ramshorn@klaraconsulting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8160342-2127371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting i Sverige AB
(org.nr 556550-4064), https://karriar.klaraconsulting.se
Järnvägsgatan 9 (visa karta
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595 52 MJÖLBY Arbetsplats
Klara Consulting Jobbnummer
10019262