Kundansvarig Projektledare inom konceptbyggnation
Haglunds Bygg & Entreprenad AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haglunds Bygg & Entreprenad AB i Stockholm
Vill du driva byggprojekt där du verkligen får ansvar, frihet och förtroende - och samtidigt ha en nyckelroll i relationen med kunden?
Hos Haglunds Bygg & Entreprenad AB söker vi nu en kundansvarig projektledare som vill vara med och driva våra projekt inom konceptbyggnation. I den här rollen kombinerar du affär, kundrelation och projektledning - från första dialog med kund till färdig leverans.
Vi arbetar med ombyggnationer, tillbyggnationer och nyproduktion av kommersiella miljöer, så som butiker, restauranger, caféer och gym. Projekten varierar i storlek och komplexitet, vilket gör rollen både utvecklande och varierad. Tjänsten utgår från Stockholm, men resor i tjänsten förekommer eftersom våra projekt finns runt om i Sverige.
Om rollen
Som kundansvarig projektledare hos oss har du en central roll i projekten. Du ansvarar både för kundrelationen och projektets genomförande, vilket innebär att du är med från planeringsstadiet till färdigställande och överlämning. Du leder projektet tillsammans med entreprenörer, leverantörer och interna resurser och säkerställer att projektet håller tidplan, budget och kvalitet - samtidigt som du utvecklar och förvaltar relationen med kunden.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Vara kundens primära kontaktperson genom hela projektet
• Driva och leda projekt inom konceptbyggnation
• Planera och följa upp tidplan, budget och resurser
• Samordna entreprenörer, leverantörer och projektets olika parter
• Säkerställa att projekten levereras enligt kundens vision och krav
• Utveckla och stärka långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av projektledning inom bygg eller konceptbyggnation
• Är trygg i rollen som kundansvarig och affärsnära projektledare
• Har god struktur och förmåga att driva flera projekt parallellt
• Är lösningsorienterad och kommunikativ
• Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Har B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet inom konceptbyggnation
• Förståelse för byggproduktion och entreprenadprocesser
• Erfarenhet av budget- och kalkylarbete
Varför Haglunds?
Hos oss får du en roll där du verkligen kan påverka projekten och relationen med kunden. Vi är ett bolag med snabba beslutsvägar, stort förtroende för våra medarbetare och ett starkt fokus på kvalitet i det vi bygger. Du blir en del av ett team som brinner för att skapa väl genomförda projekt och långsiktiga samarbeten med våra kunder.
Provanställning kan komma att förekomma.
Ansök redan idag och bli en del av Haglunds Bygg & Entreprenad AB.
Kopiera och svara på frågorna nedan i ditt mail
Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som projektledare inom bygg?
Har du B-körkort?
Har du pendlingsavstånd till Göteborg?
Kan du resa i tjänsten?
Vi ser fram emot att höra ifrån dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: lisa.dale@haglundsbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Projektledare Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haglunds Bygg & Entreprenad AB
(org.nr 556635-6084), https://haglundsbygg.se/
Vretensborgsvägen 9 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administratör
Lisa Dale lisa.dale@haglundsbygg.se 0722239414
9874801