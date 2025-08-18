Kundansvarig Med Tekniskt Fokus Till Thetford
Nexer Recruit AB / Säljarjobb / Falköping Visa alla säljarjobb i Falköping
2025-08-18
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Skövde
, Mullsjö
eller i hela Sverige
Älskar du teknik men kanske ännu mer människorna bakom den? Tycker du det är kul att lösa problem, bygga relationer och göra vardagen lite enklare för kunderna? Då tror vi att du kommer trivas som kundansvarig med tekniskt fokus hos oss på Thetford!
Vi söker dig som vill kombinera service, teknik och kundrelationer, och som vill vara med och göra skillnad i en bransch som andas frihet, rörelse och livskvalitet. Välkommen till ett internationellt företag med hjärtat i Falköping.
DIN VARDAG
Det här är en roll där du får vara spindeln i nätet - mellan kunder, återförsäljare, servicecenter och våra interna team. Du kommer att:
Bygga långsiktiga relationer med OEM, grossister, återförsäljare och servicecenter i hela Norden
Stötta våra kunder med tekniska frågor, reparationer och garantier
Vara en aktiv del av vår kundservice, där en stor del av kontakten sker via mail och telefon
Representera Thetford på mässor och branschevent
Hålla i (och ibland delta i) utbildningar för återförsäljare
Fungera som en viktig länk mellan teknik och service
Bidra till hög kundnöjdhet, men också ha koll på att vi arbetar smart och kostnadseffektivt
Du utgår från vårt kontor i Falköping, där du blir en del av ett engagerat två persons team i Sverige. Du rapporterar till vår Key Account Manager för Norden och reser cirka 50-70 dagar per år, både inom Norden och till vårt huvudkontor i Nederländerna.
VEM ÄR DU?
För att trivas i den här rollen behöver du gilla människor och teknik. Du är en problemlösare i grunden, men också en relationsbyggare som gillar att ta ansvar och hålla många bollar i luften.
Vi tror att du:
Har en teknisk förståelse och gärna viss grundläggande kunskap inom el
Har erfarenhet från exempelvis fritids-, fordon- eller serviceteknisk bransch
Är kommunikativ, lösningsorienterad och självgående
Har en känsla för service och en vilja att alltid göra det lilla extra
Talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Har inget emot att resa - du gillar att vara ute i verkligheten!
Extra plus om du har erfarenhet från campinglivet, eller åtminstone är nyfiken på det.
VILL DU VETA MER?
Känns det som att det här kan vara något för dig? I den här rekryteringen samarbetar Thetford tillsammans med Nexer Recruit. Kontakta gärna ansvarig rekryterare Amanda Eksell via e-post: amanda.eksell@nexergroup.com
. telefon 070-7434173. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2025-08-10.
Sista ansökningsdag är 10 augusti, men vänta inte för länge, vi planerar att påbörja intervjuer under första delen av augusti. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Skicka gärna ett mail, så svarar vi så snart vi har möjlighet.
Vi önskar dig en fin sommar så länge!
OM THETFORD
Thetford är en världsledande tillverkare av produkter för mobilt boende, som kylskåp, spisar, toalettlösningar och tillbehör för fritidsfordon. Våra produkter används av människor som älskar friheten på vägarna och vi är stolta över att bidra till den känslan. Thetford har sitt europeiska huvudkontor i Nederländerna och finns representerade i hela världen. Här i Falköping finns vårt nordiska nav, litet nog för att du ska känna dig hemma, men stort nog för att du ska kunna utvecklas.
Globalt är vi omkring 900 anställda inom Thetford Group, inklusive Tecma, B&B och Novakool - något som ger goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill växa inom en internationell organisation. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nexer Recruit AB
(org.nr 556975-4970), https://nexerrecruit.com/ Arbetsplats
Nexer Recruit Kontakt
Amanda Eksell amanda.eksell@nexergroup.com 0707 43 41 73 Jobbnummer
9461879