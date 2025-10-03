Kundansvarig med fingertoppskänsla för människor och matchningar
2025-10-03
För minskad ensamhet och ökad livskvalitet bland äldre
Stunder erbjuder en kompletterande hem- och äldreboendetjänst med fokus på social omsorg där vi matchar äldre med särskilt utvalda personer i närområdet. På så vis bidrar vi till meningsfulla relationer, ökad aktivitet, upplevelser, social samvaro, vardagshjälp utan tidspress och mycket mer.

Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med Stunders matchnings- och rekryteringsprocess - att hitta rätt personer till våra kunder samt överträffa förväntningarna kring tjänsten och hela upplevelsen. I jobbet ingår administration, kommunikation och service. Till din hjälp har du bland annat vår egenutvecklade teknikplattform som är framtagen för att underlätta arbetet och säkerställa att vi levererar god kvalitet.
Vem vi söker
Vi söker dig som inte är rädd för att kavla upp ärmarna, har erfarenhet från äldreomsorgen och en förståelse för våra kunders livssituation. Du har lätt att skapa relationer och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du behöver inte ha någon högskoleexamen eller erfarenhet från rekrytering - vi söker dig med rätt personliga egenskaper, hjärtat på rätt ställe och viljan att växa in i rollen.
Eftersom vi är en liten verksamhet (som ska bli större!) behöver du vara initiativtagande och gilla när det händer saker. Du känner dig bekväm med att hantera kontakter via chatt, videosamtal, telefon och e-post samt tar ansvar för de administrativa delarna av ditt arbete.
Peppad men osäker på om du är tillräckligt erfaren för jobbet? Sök ändå!
Teamet
Du ingår i ett team som har lång erfarenhet både från äldreomsorgen och bemanning/rekrytering. Stunder är en avknoppad verksamhet som ingår i Aleva-koncernen med ca 300 anställda och verksamhet inom äldre- och handikappomsorgen. Genom innovation och värderingsstyrt arbete vill vi bygga framtidens äldreomsorg.
Arbetet sker vardagar, dagtid från vårt kontor på Björnvägen 17 i Umeå men tjänsten erbjuder vi till kunder över hela Sverige.
Start och omfattning
Heltid med start enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Vid frågor, ring Caroline Libell 070-680 87 02.
Välkommen med din ansökan och CV senast 2025-10-27 till jobb@stunder.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
